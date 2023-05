Leidet Irina Shayk bei frühsommerlichen Temperaturen in Cannes an Hitzewallungen? Kann sie sich mehr Stoff nicht leisten? Oder will sie dann doch einfach nur auffallen? Jedenfalls sorgt das Model zum zweiten Mal binnen 24 Stunden bei dem Filmfest mit einem ultraknappen Outfit für Aufsehen.

Okay, mit bis zu 26 Grad war es am Montag in Cannes wirklich frühsommerlich warm. T-Shirt-Wetter, könnte man sagen. Doch für Irina Shayk war es sogar heiß genug, um nahezu nackt bei den Internationalen Filmfestspielen an der Côte d'Azur aufzulaufen.

Von hinten sah das Ganze übrigens so aus. (Foto: picture alliance / abaca)

So trug die 37-Jährige beim Verlassen des Hotels Martinez einen transparenten Hauch von Nichts aus Chiffon - am Dekolleté mit auffälligen Diamanten besetzt. Darunter trug sie lediglich einen Netz-BH und ein dazu passendes Höschen. In diesem sexy Look aus dem Hause Gucci ließ sie es sich nicht nehmen, mit Fans zu posieren und Selfies zu schießen.

Es war bereits das zweite Mal binnen 24 Stunden, dass das in Russland geborene Model mit einem Beinahe-Nackt-Outfit bei dem Filmfest für Aufsehen sorgte. Am Tag zuvor war Shayk zu der Premiere des Films "Firebrand" in einem spektakulären schwarzen Leder-Ensemble des Designer-Labels Mowalola der jungen, aus Nigeria stammenden Modemacherin Mowalola Ogunlesi erschienen. "Wenn Frauen Frauen verstehen", kommentierte sie ihr unkonventionelles Outfit auf ihrer Instagram-Seite.

Während einige Fans das Outfit so überhaupt nicht verstehen wollten und es in den Kommentaren als "furchtbar" und "unpassend" bezeichneten, feierten andere den Leder-Style als "coolsten Look des Festivals". Da hatten sie aber ja auch noch nicht gesehen, mit welcher Aufmachung Shayk in Cannes noch einmal nachlegen würde.

Die 76. Filmfestspiele in Cannes laufen seit dem 16. Mai und dauern noch bis zum Wochenende. Eigentlich dreht sich hier natürlich alles um neue Filme, Leinwand-Stars wie Johnny Depp, Michael Douglas oder Uma Thurman und das Rennen um die Auszeichnung eines Wettbewerbsstreifens mit dem Preis der Goldenen Palme.

Nebenher geht es in Cannes aber eben auch um das Sehen und Gesehen-Werden. Und in dieser Disziplin spielt Irina Shayk dann doch ganz vorne mit.