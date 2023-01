"Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen," erzählte die Moderatorin.

Schock für Lola Weippert: In Südafrika wird die RTL-Moderatorin von einem Unbekannten in ihrem Auto attackiert. Ein Cartier-Armband rettet ihr womöglich das Leben, wie die 26-Jährige nun auf Instagram erklärt. An ihre Fans richtet sie eine wichtige Botschaft.

Lola Weippert muss ein schockierendes Erlebnis verarbeiten. Die Moderatorin ist in Kapstadt, Südafrika, überfallen worden. In einem Video auf Instagram berichtet sie unter Tränen von dem Vorfall. "Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher - seid euch nicht zu sicher", sagt sie, bevor sie ihre Verletzungen am und im Auge zeigt.

"Ich wurde hier auf der Seite geschlagen, ich habe hier Glas im Auge", so Weippert. "Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen." Anschließend habe der Täter Weipperts Cartier-Armband gestohlen, worüber sie jedoch froh gewesen sei, "weil ich glaube, das ist der Grund, warum er gegangen ist und uns nichts angetan hat, außer den Schlag in mein Gesicht".

Sie appelliert abschließend an ihre Fans und Follower: "Passt auf euch auf. Nehmt nicht die Handys oder irgendwelche Wertgegenstände vorne mit ins Auto rein. Packt alles weg." Weitere Details zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt.

Cathy Hummels in Thailand überfallen

Auch Moderatorin Cathy Hummels musste schon ähnliche schlimme Erfahrungen machen. Letztes Jahr wurde sie in Thailand überfallen und ausgeraubt. Sie habe von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", beschreibt sie die schreckliche Situation im "Bild"-Interview.

Hummels habe den Mann angeschrien, dieser habe sich ihr Handy geschnappt und sei dann weggelaufen. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig." Dort angekommen, meldete sie den Überfall der Polizei und erstattete Anzeige. "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder", zeigte sich Hummels tapfer. "Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein."