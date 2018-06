Unterhaltung

"Sie ist wirklich hässlich": Modezar Gabbana beleidigt Selena Gomez

Mit seinem Kompagnon Domenico Dolce ist der Italiener Stefano Gabbana zu einem der bedeutendsten Modeunternehmern unserer Zeit aufgestiegen. Doch zu seinen potenziellen Kundinnen ist er häufiger mal weniger nett. So nun auch zu Selena Gomez.

Der italienische Designer Stefano Gabbana ist für seine kontroversen und ungefilterten Bemerkungen in den sozialen Medien bekannt. Nun knöpfte sich der Mitbegründer des High-Fashion-Labels Dolce & Gabbana Selena Gomez mit einem fiesen Kommentar vor. Doch ihre treuen Fans sprangen der Sängerin sofort zur Seite.

Auf dem Instagram-Account von "The Catwalk Italia" wurde eine Foto-Collage von Selena Gomez veröffentlicht, auf der die Sängerin in fünf verschiedenen roten Kleidern zu sehen ist. Die User sollten abstimmen, welches Dress Gomez am besten steht. Auch Gabbana wurde offenbar auf die Umfrage aufmerksam. Er kommentierte sie jedoch lediglich auf Italienisch mit den Worten: "È proprio brutta", was auf Deutsch in etwa so viel heißt wie "Sie ist wirklich hässlich".

"Schau mal in den Spiegel"

Die "Selenators", wie die Fans der 25-Jährigen genannt werden, ließen das jedoch auf ihrem Idol nicht sitzen. "Deine lahme Marke geht uns am Arsch vorbei", schrieb etwa ein User an Gabbana gerichtet. Ein anderer kommentierte: "Schau mal in den Spiegel, du bist sowohl innen als auch außen hässlich." In einem weiteren Beitrag hieß es, Gabbana solle sich schämen, "wegen Online-Mobbings". Mittlerweile sind unzählige Kommentare wie diese neben der Gomez-Collage zu finden. Gabbana selbst äußerte sich nicht mehr dazu.

Erst vergangene Woche war der Modedesigner auf derselben Instagram-Seite über Kate Moss hergezogen. Zu Fotos, die das Model in einer Robe von Saint Laurent zeigen, fragten die Seiten-Betreiber "Daumen hoch oder runter?" Gabbana drückte seine Ablehnung für das Outfit aus.

Auch Victoria Beckham fiel seinem kritischen Blick im April zum Opfer. Auf einen Instagram-Post der brasilianischen "Vogue", die ein Bild des Ex-Spice-Girls gepostet hatte, reagierte Gabbana mit drei Daumen-nach-unten-Emojis.

Quelle: n-tv.de