Nach "Sex and the City"-Aufruhr

Nach "Sex and the City"-Aufruhr "Mr. Big" rührt Werbetrommel für "Peloton"

Die Premiere des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That ..." sorgt für viele Diskussionen unter den Zuschauern. Der Grund: der plötzliche Tod einer Hauptfigur. Genau die meldet sich nun aber zurück - mit einem Werbespot für ein Fitness-Unternehmen, das unter der Serie zu leiden hat.

Er will schon wieder zurück in den Fahrradsattel: Nachdem das "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That ..." die Fans mit dem frühen Tod einer Hauptfigur schockierte, meldet sich diese nun zurück. Achtung, Spoiler!

Die Premiere der Serie hatte am vergangenen Donnerstag für Bestürzung bei den Fans gesorgt. Denn gleich zu Beginn erleidet Mr. Big einen tödlichen Herzinfarkt, nachdem er zu Hause auf seinem Fitnessbike der Marke "Peloton" eine Online-Trainingsstunde absolviert hatte. Doch nicht nur Fans ärgerte der plötzliche Todesfall. Das Kurs des Fitness-Unternehmens stürzte rapide ab, "Peloton" sah sich zu einer Stellungnahme gezwungen.

In einer Erklärung wies eine Ärztin, die das Unternehmen berät, auf Bigs "extravaganten Lebensstil" und seine Vorgeschichte mit Herzproblemen hin. Sie fügte hinzu, dass es wahrscheinlich sei, dass der Einsatz seines Fahrrads sogar dazu beigetragen habe, seinen Tod zu verzögern.

Zumindest im echten Leben hat sich Chris Noth, der Mr. Big verkörperte, schnell von seinem Serientod erholt und feiert ein kleines Comeback. Nicht nur das, für "Peloton" rührt er nun sogar die Werbetrommel - und das mit niemand Geringerem als Ryan Reynolds. Der "Deathpool"-Star hat in den sozialen Medien einen entsprechenden Werbespot geteilt.

"Er lebt"

Darin zu sehen: Chris Noth mit Jess King, der Trainerin des Unternehmens, auf einer Couch vor einem Kamin in einem weihnachtlich geschmückten Zimmer. "Auf Neuanfänge", sagt Noth in dem Clip. Diese Zeile wird von King wiederholt, die Bigs fiktive Trainerin Allegra in "And Just Like That ..." spielt. Nachdem sie Noth in dem Werbevideo erklärt, wie großartig er aussehe, sagt der Schauspieler: "Ich fühle mich großartig. Sollen wir noch eine Runde drehen? Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu tun." Das Lachen von Noth ist anschließend zu hören, als zwei Räder hinter der Couch zum Vorschein kommen.

Ryan Reynolds liefert das Voice-Over für den Werbespot und Informationen darüber, dass regelmäßiges Radfahren gesund sei und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringere: "Radfahren stärkt die Herzmuskulatur, senkt den Ruhepuls und bessert die Blutfettwerte." Der Spot endet damit, dass Reynolds sagt: "Er lebt." Auch "Peloton" teilte den Spot später auf seinem offiziellen Twitter-Account. Dazu schrieb das Unternehmen: "And just like that ... he's alive" ("Und einfach so ... ist er am Leben").

Der Clip ist laut "The Hollywood Reporter" eine schnelle Reaktion auf die Serie, die am Donnerstag mit den ersten beiden Folgen startete. "Peloton" produzierte den Spot demnach mit Reynolds' Marketingfirma Maximum Effort in nur 48 Stunden.

Im Mittelpunkt von "And Just Like That ..." stehen erneut Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) und ihre Freundinnen Charlotte York (Kristin Davis) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Fans müssen jedoch auf "Sex and the City"-Star Kim Cattrall alias Samantha Jones verzichten. Die Schauspielerin erteilte der Serien-Neuauflage eine Absage.