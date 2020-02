Sie hat wirklich schon einige Jobs hinter sich: "Playboy"-Model, Dschungelcamperin und Ballermann-Sängerin. Nun jedoch scheint Nadja abd el Farrag tatsächlich wieder in einem bürgerlichen Beruf Fuß zu fassen - und wirkt dabei eigentlich ganz glücklich.

Viele kennen Nadja abd el Farrag vor allem als Ex von Dieter Bohlen. In dieser Funktion zählte es zu ihren Hauptaufgaben, ihm eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Doch tatsächlich hatte Naddel auch mal ein Leben, in dem sie nicht nur die Lebensgefährtin und Köchin des Poptitanen war. So machte sie etwa einst eine Lehre als Apothekenhelferin, ehe sie später auch mal als Altenpflegerin arbeitete.

Von ihren diversen Jobs in den Medien und der Unterhaltungsbranche mal ganz zu schweigen - angefangen bei ihren "Playboy"-Shootings und der Moderation der Erotiksendung "Peep!" über ihre Ausflüge ins Dschungelcamp und zu "Big Brother" bis hin zu ihren Auftritten am Ballermann und Einsätzen als DJane.

Nachhaltig war das freilich alles nicht. Und so machte die 54-Jährige in den vergangen Jahren insbesondere damit Schlagzeilen, mit so ziemlich allem Probleme zu haben: Wohnung, Geld, Alkohol, Auftraggebern, der verflossenen Liebe.

Willkommen in Dangast

Doch inzwischen könnte es tatsächlich wieder ein wenig aufwärts gehen mit der gebürtigen Hamburgerin. Das zumindest legen die jüngsten Posts auf ihrer Facebook-Seite nahe. So berichtete sie etwa schon Ende Dezember von einer neuen Wohnung und einem neuen Job. "Und ich trinke keinen Alkohol", lautete eine weitere frohe Botschaft.

Einem RTL-Team zeigte sie zugleich, wo sie inzwischen untergekommen ist: im niedersächsischen Kurort Dangast. Dort hat sie auch Beschäftigung gefunden.

Und wie die aussieht, präsentiert Naddel nun in einem neuen Facebook-Post. Zu sehen ist, wie sie in einem weißen Kittel einer Dame freudestrahlend den Rücken knetet. "Heute ist mal wieder die Massage dran. Es ist einfach klasse", schreibt sie zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie in Aktion zeigen.

"Ganz tolle Anfragen"

Wo die Aufnahmen entstanden sind, geht aus dem Post ebenfalls hervor: in der "Intense Beauty & Skin Lounge", ein Anbieter für Schönheitspflege und Wellness in Dangast.

Bleibt nur zu hoffen, dass Naddel hier wirklich Fuß gefasst hat und die neue Aufgabe nicht bald wieder hinschmeißt. Jedenfalls schrieb sie vor ein paar Tagen ebenso: "Ich habe ganz tolle Anfragen neben meinen Job ... demnächst mehr!" So ganz hat sie die Hoffnung auf ein weiteres Leben im Rampenlicht wohl doch noch nicht aufgegeben.