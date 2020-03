"Ich hab die Nase so voll"

"Ich hab die Nase so voll" Nadja Abd el Farrag schneidet alte Zöpfe ab

Sie will endlich ein neues Leben beginnen: ohne Alkohol, ohne Schulden, ohne "Naddel"-Image, dafür mit einer neuen Bleibe, einem neuen Job - und nun auch einer neuen Frisur. Nadja Abd el Farrag hat sich von Perücke, Extensions und Farbe getrennt und präsentiert sich nun natürlich schön.

Es gab Zeiten, in denen hat man sie belächelt. Es gab Zeiten, in denen hat man über sie den Kopf geschüttelt. Und es gab Zeiten, in denen hat man sich um sie Sorgen gemacht.

Doch mit all dem soll nun ein für alle Mal Schluss sein. Nadja Abd el Farrag scheint es damit ernst zu sein, ihrem Leben eine neue Wendung zu geben. Schon im Dezember berichtete sie von einer neuen Wohnung und einem neuen Job. Inzwischen ist raus: Abd el Farrag, die am 5. März ihren 55. Geburtstag feierte, ist im niedersächsischen Kurort Dangast heimisch geworden, wo sie eine Ausbildung zur Wellness-Masseurin absolviert.

"Gutti, dann raus damit"

Auch ihr altes Image möchte sie am liebsten hinter sich lassen. "Naddel", wie sie seit ihrer Zeit an der Seite von Dieter Bohlen genannt wurde, möchte sie zum Beispiel eigentlich nicht mehr gerufen werden. Dazu passt, dass sich Abd el Farrag nun auch einer optischen Veränderung unterzieht. Und wo geht das am besten? Beim Frisör natürlich!

Ein RTL-Kamerateam begleitete die einstige Moderatorin und Ballermann-Sängerin zu einem Salon in Oldenburg. Die Begrüßung fällt freudig und herzlich aus. Schnell ist klar: Von den Extensions bis zur Farbe - alles soll weichen. "Wenn's mal schnell gehen musste: Perücke auf. Aber dieses Ewige mit den Haaren. Ich hab die Nase so voll", sagt Abd el Farrag. Und: "Chaos! Chaos! Es ist kein Schnitt. Ich hab', glaub' ich, fünf verschiedene Farben auf meinen Haaren." Jetzt sei der "Tag der Tage". Sie habe sich entschieden: "Gutti, dann raus damit."

Schuldenfrei und trocken

Als das Werk vollbracht ist, ist Abd el Farrags lange Mähne einer Lockenfrisur gewichen. Zudem schimmern ihre inzwischen natürlich ergrauten Haare durch. Dennoch fühlt sie sich, "als wenn ich 18, 19 bin. Da hatte ich nämlich auch so eine Frisur, nur ein bisschen länger und die Locken waren ein bisschen größer."

Und darauf, wie man sich fühlt, kommt es ja letztlich an. Dabei soll Abd el Farrag inzwischen auch schuldenfrei sein und seit eineinhalb Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt haben. Mit anderen Worten: So kann es doch mal weitergehen!