In den vergangenen Tagen kochte die Gerüchteküche. Nazan Eckes, so hieß es, verlasse nach 23 Jahren RTL. Doch an den Gerüchten ist nichts dran, auch wenn die Moderatorin einen Neuanfang wagen will.

Wir schreiben das Jahr 1999, als die damals blutjunge Nazan Eckes ihre Karriere bei der RTL-Familie beginnt. Zunächst ist sie als Wettermoderatorin und als Reporterin bei der Regionalsendung "Guten Abend RTL" im Einsatz. Doch rasch folgen weitere Stationen, wie etwa die "RTL II News" und "Life! - Die Lust zu leben".

Anschließend fungiert sie ebenso als Gastgeberin der ersten drei Staffeln von "Let's Dance" wie der Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar". Viele Jahre steht sie zudem für "Explosiv - Das Magazin" vor der Kamera, ehe sie 2019 die Hauptmoderation von "Extra - das RTL-Magazin" von Birgit Schrowange übernimmt.

Summa summarum liegt somit eine 23-jährige RTL-Geschichte hinter der heute 45 Jahre alten Eckes. Und damit soll nun vom einen auf den anderen Tag plötzlich komplett Schluss sein? Das zumindest wurde in den vergangenen Tagen in verschiedenen Medienberichten spekuliert.

Doch an den Gerüchten ist nichts dran. "Es gibt ganz konkrete Pläne für einen großen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten", dementierte bereits RTL, dass Eckes dem Sender den Rücken kehrt.

Eckes gibt "Extra" ab

Nun hat sich auch die Moderatorin selbst zu den Gerüchten geäußert. "Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung. Daher habe ich entschieden, die bisherige, exklusive Zusammenarbeit mit RTL zu beenden und meine Sendung 'Extra' abzugeben. Es gibt jedoch Ideen, gemeinsame Projekte mit RTL auch über das Ende 2022 hinaus auf ganz neuer Basis umzusetzen", stellt Eckes klar und ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, bleibe aber gleichzeitig offen für ganz neue Herausforderungen und möchte auch sehr persönliche Wünsche und Träume verwirklichen. Einen Neuanfang wagen."

Mit anderen Worten: Es dürfte künftig eher mehr als weniger von der Moderatorin zu sehen geben, die sich nach zusätzlichen Betätigungsfeldern umsieht. Dies ist für sie sicher auch ein Schritt nach vorn, nachdem sie zuletzt einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste. So kümmerte sie sich in jüngster Zeit intensiv um ihren Vater, der an Alzheimer erkrankt war. Dafür nahm sie sich etwa schon 2021 eine Auszeit von ihrer Arbeit. Vor knapp vier Wochen ist ihr Vater nun gestorben.

In ihrem Privatleben dürfte Eckes allerdings auch weiterhin einiges zu tun haben. Schließlich ist sie Mutter zweier Söhne, die 2014 beziehungsweise 2016 zur Welt kamen.