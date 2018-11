Unterhaltung

Lasziv, die Lourdes: Nippel-Blitzer bei Madonnas Tochter

Perfektion bei öffentlichen Auftritten? Muss nicht sein. Die neue Promi-Generation gibt nicht viel auf geleckte Inszenierung. Lourdes Leon erscheint zur Mode-Party unrasiert im durchsichtigem Kleidchen.

Sie provoziert die Modewelt wie einst ihre Mutter Madonna: Bei ihrem Auftritt im Rahmen der CFDA/Vogue Fashion Fund Awards in New York überraschte Lourdes Leon auf dem roten Teppich gleich mit mehreren Details ihres Looks.

Zum einen war ihr weißes Mini-Kleid des Labels Luar so transparent, dass es wirklich so gut wie durchsichtig wirkte und der Stoff im Blitzlichtgewitter der Fotografen den Blick auf eine ihrer Brustwarzen freigab. Ein Nippel-Blitzer, der für jede Menge Aufsehen sorgte!

Und für noch einen kleinen Aufreger sorgte die 22-Jährige. Sie streckte den Kameras ihre behaarten Achselhöhlen sowie ihre schon länger nicht mehr rasierten Beine entgegen. Kein Rasierer? Kein Problem! Vor allem junge Stars zeigen dieser Tage wenig Lust, sich andauernd jedes einzelne Körperhaar zu entfernen. Auch die 21-jährige Bella Thorne, die 20-jährige Paris Jackson und die 25-jährige Miley Cyrus lassen dem Haarwuchs gerne freien Lauf.

Mama findet's super

Dass nicht nur ihre gleichaltrigen Kolleginnen, sondern auch Mama Madonna ein Fan von Lourdes Aktionen ist, zeigt ein gemeinsames Instagram-Foto der beiden. Das neue Jahr begrüßten die 60-jährige Popsängerin und ihre Tochter im Januar 2018 - wie sollte es anders sein - mit einem Achselhaar-Selfie.

Kein Wunder allerdings, schließlich ist auch Madonna erklärter Fan gelegentlich behaarter Achselhöhlen. Und überhaupt ist der lockere Umgang der Stars mit Körperbehaarung ein Indikator dafür, dass es hier um ein vermeintliches Tabu gehen könnte, das lange ausgedient hat.

Lourdes Maria Ciccone Leon ist die Tochter von Madonna und Carlos Leon. Die beiden waren Mitte der 90er Jahre für kurze Zeit ein Paar. Lourdes Leon hat bereits eine eigene Modelinie auf den Markt gebracht und einige Modelerfahrungen sammeln können. Sie soll mehrere Instrumente spielen - Klavier, Trompete, Gitarre und Schlagzeug. Außerdem hat sie Schauspielunterricht genommen.

Quelle: n-tv.de