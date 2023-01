Liebes-Aus bei Noel Gallagher und Sara MacDonald: Nach 12 Jahren Ehe wollen sich der Oasis-Star und die Schottin scheiden lassen. Über den Grund lässt sich nur spekulieren.

Zwölf Jahre lang sind Noel Gallagher und Sara MacDonald verheiratet. Nun haben sie sich getrennt. Das hat ein Sprecher der beiden am 13. Januar "Mail Online" bestätigt. Dem Bericht zufolge soll Gallagher bereits aus der gemeinsamen Villa in South Downs in Hampshire ausgezogen sein.

Für ihre beiden Söhne Donovan und Sonny möchten Gallagher und MacDonald künftig dennoch zusammen da sein, die Kinder hätten nach wie vor "Priorität". Weitere Details zum Ehe-Aus sind nicht bekannt. Gallagher und MacDonald bitten vorerst um Privatsphäre.

Möglicherweise könnte Gallaghers impulsive Art jedoch auch ein Grund für die Trennung gewesen sein. Denn der Sänger ist nicht nur für Beleidigungen gegen seinen Bruder bekannt. Zu den Opfern seiner verbalen Ausfälle zählten auch schon Ed Sheeran, Arctic-Monkeys-Frontmann Alex Turner, deutscher Rap im Allgemeinen, One Direction, Kylie Minogue, Phil Collins, Eminem und Prinz Harry.

Über Prinz Harry sagte Noel Gallagher 2021 in einem Interview mit der britischen "The Sun", er käme als "beschissenes A...loch" rüber, wenn er seine Familie öffentlich kritisiere. Gallagher selbst sympathisiere mit Prinz William, da er selbst ebenfalls einen jüngeren Bruder habe, der "sein Maul" ständig aufreiße.

Zweite Ehe, die scheitert

Kennengelernt haben sich Gallagher und seine Frau, Sara MacDonald bereits im Jahr 2000, 2011 schlossen Gallagher und MacDonald den Bund der Ehe. Zuvor war der Oasis-Star von 1997 bis 2001 mit Meg Mathews verheiratet. Aus der Ehe stammt seine Tochter Anais Gallagher.

Bekannt wurde Gallagher durch die Band Oasis. Die Brüder Noel und Liam Gallagher gründeten Oasis 1991, die Band trennte sich 2009. Mittlerweile macht Noel mit seiner Band Noel Gallagher's High Flying Birds Musik. Seit der Trennung herrscht ein Kampf zwischen den schon immer sehr zanklustigen Brüdern. Zuletzt soll Noel seinem Bruder verboten haben, bei seinen Auftritten alte Oasis-Songs zu spielen.