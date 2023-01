Er hatte großes Glück im Unglück - und arbeitet nun an seiner Genesung: Jeremy Renner.

Inzwischen soll sich Hollywood-Star Jeremy Renner wieder auf dem Weg der Besserung befinden. Doch unmittelbar nach seinem Unfall mit einem Schneepflug Anfang Januar spielen sich dramatische Szenen ab. Davon zeugt auch der nun veröffentlichte Notruf eines Nachbarn.

Es sind verstörende Audioaufnahmen, die das US-Portal "TMZ" nun verbreitet. Sie belegen die dramatischen Momente nach dem schweren Unfall von Marvel-Star Jeremy Renner, der am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt wurde. In dem jetzt veröffentlichten Mitschnitt des abgesetzten Notrufs, versucht der Nachbar von Renner am Telefon der Mitarbeiterin die schlimmen Verletzungen von Renner zu erklären. Im Hintergrund ist immer wieder der vor Schmerzen stöhnende Schauspieler zu hören.

Mit zitternder Stimme spricht der Nachbar davon, dass Renner "von einem Schneepflug zerquetscht" worden sei. Er habe "Schäden an den Rippen, seiner Brust, seinem Oberkörper und seinem Kopf. Es gebe "eine Menge Blut", das auch aus dem Kopf komme, berichtet der Nachbar weiter. Renner liege vor ihrem Haus auf dem Boden, seine Atemzüge würden immer kürzer. Verzweifelt bittet der Nachbar um umgehende Hilfe.

Das gesamte Tondokument soll rund 15 Minuten dauern, veröffentlicht wurde zunächst jedoch nur ein Ausschnitt von rund zwei Minuten. Dem Bericht zufolge sei Renner die komplette Zeit über bei vollem Bewusstsein gewesen, habe jedoch extreme Schwierigkeiten beim Atmen gehabt. Mittlerweile konnte Renner das Krankenhaus wieder verlassen und befindet sich zur Erholung in seinem Haus in den Bergen Nevadas.

Thorax-Trauma und weitere Verletzungen

Der 52-Jährige war bei dem Unfall zu Jahresbeginn schwer verletzt worden. Wie der zuständige Sheriff später mitteilte, war Renner am Neujahrstag auf seinem Grundstück am Berghang, ein paar Meilen vom Lake Tahoe entfernt, von seiner eigenen Pistenraupe überfahren worden. Er soll zuvor versucht haben, das Auto eines Familienmitglieds zu befreien, das nach einem heftigen Schneesturm stecken geblieben war.

Als der Schauspieler bemerkte, dass das sieben Tonnen schwere Fahrzeug zu rollen begann, nachdem er kurz ausgestiegen war, soll er versucht haben, wieder hineinzuspringen. Dem Sheriff zufolge war dies der Moment, in dem der Schauspieler überfahren wurde und dabei ein stumpfes Thorax-Trauma und orthopädische Verletzungen erlitt. Aufgrund des Schneesturms zuvor hatten die Einsatzkräfte Mühe, zum Unfallort zu kommen. Erst rund eine Stunde nach dem Notruf konnte der Star daher mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und dort operiert werden.