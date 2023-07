Michael Holms Hits "Mendocino" und "Tränen lügen nicht", kennt wohl so ziemlich jeder, der keine Berührungsängste mit Schlagern hat. Damit ist die Karriere des Sängers aber bei weitem nicht abschließend beschrieben, der nun seinen 80. Geburstag feiert.

Er ist eines der letzten Originale der großen deutschen Schlagerzeit: Als jüngst in Hamburg beim Schlagermove 400.000 Menschen feierten, gab es viele Cover zu hören. Aber es gab auch den gefeierten Auftritt eines Urgesteins - Michael Holm, mit "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, zeigte trotz seines am Samstag bevorstehenden 80. Geburtstags, dass er nichts von seiner Stimmkraft verloren hat.

1971 trug Michael Holm die Haare noch länger. (Foto: dpa)

Am 29. Juli ist der Geburtstag des 1943 geborenen Sängers, der bis heute topfit wirkt. Als ihn die "Bild"-Zeitung kürzlich nach seinem Geheimnis fragte, sagte Holm, dass er "bis auf ein paar Zipperlein" tatsächlich noch fit sei. "Ich tue aber auch etwas dafür - ich habe einen Schrittzähler und marschiere jeden Tag zwei Stunden mit meinem Hund durch unsere schöne oberbayerische Landschaft."

Der in Stettin im heutigen Polen geborene Holm lebt seit langem im Alpenraum. Er hatte vier Geschwister, denen der musisch begabte Vater Instrumente und klassische Musik beibrachte. Über einen Freund lernte Holm allerdings den Rock 'n' Roll kennen und entschied sich doch fürs leichte Genre.

Erster Welthit mit 15

Holm fing schon als Teenager an, Lieder zu schreiben - zunächst für die Schublade. Doch als er im Studium für einen Musikverlag jobbte, konnte er dort seinen mit 15 Jahren geschriebenen Instrumentalsong "Desert Island" präsentieren. Das Lied wurde ein Welthit, ohne dass er selbst populär wurde. "Das ist auch schön, das Gefühl, unerkannt einen Erfolg zu haben", sagte Holm im Norddeutschen Rundfunk.

In dieser Phase hatte er eigentlich vor, nur Autor zu bleiben. Doch dann bot ihm der italienische Produzent Giorgio Moroder an, eine deutsche Version von "Mendocino" zu singen - der entscheidende Durchbruch für seine Sängerkarriere.

Mit dem von Holm geschriebenen Text wurde "Mendocino" zum Hit des Jahres 1969 und er zum Sänger des Jahres. Nun konnte er lukrative Plattenverträge aushandeln. Seine "goldenen Münchner Jahre" hätten mit "Mendocino" begonnen, erinnerte sich der Sänger einmal. Es folgten mit "Lucille", "El Lute", "Barfuß im Regen" oder "Wart' auf mich" mehr oder minder große Erfolge, bevor er mit "Tränen lügen nicht" 1974 einen zweiten großen Hit veröffentlichte, der es zum Evergreen brachte.

Alan Parson bringt ihn zum Lachen

"Tränen lügen nicht" sang Holm dabei quasi in einem Rutsch im Tonstudio ein. Nur eine Episode brachte ihn kurz aus dem Takt: Im selben Tonstudio war Alan Parson mit seinem The Alan Parsons Project und hielt plötzlich seinen nackten Hintern gegen die Scheibe des Tonstudios. Da habe er lachen und einen Teil des Gesangs wiederholen müssen, erinnerte sich Holm später.

Trotz der großen Hits war der Name des in zweiter Ehe verheirateten Holms nie so bekannt wie ein Rex Gildo, Roberto Blanco oder Roy Black. Vielleicht lag dies auch daran, dass er mit seinen privaten Geschichten nicht so in die Öffentlichkeit strebte wie andere. So lebte Holm auch seine Affären, unter anderem mit Ingrid Steeger, eher diskret.

Wenig bekannt ist auch, dass Holm erfolgreich Lieder für andere Künstler schrieb: Er war beteiligt an der "Fiesta Mexicana" von Gildo und schrieb auch für Peter Alexander, Peter Kraus, Peter Maffay, Joy Flemming sowie Mary Roos.

Als Anfang der 80er Jahre die Neue Deutsche Welle den Schlager verdrängte, hatte Holm schon das Musikprojekt Cusco gegründet, das weltweit millionenfach Platten mit seiner New-Age-Musik verkaufte. Und als der Schlager durch Coversänger wieder populär wurde, produzierte Holm mit Guildo Horn einen der erfolgreichsten Vertreter des Comebacks.

Aus finanzieller Sicht muss Holm schon lange nicht mehr arbeiten. Aufhören will er aber auch nicht. "Ich kann einfach nicht aufhören - egal, ob das nun Hits werden oder nicht", sagte er gerade der "Augsburger Allgemeinen".