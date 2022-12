Neben seinen Witzen ist Komiker Otto Waalkes vor allem für seine Zeichnungen bekannt. Alt wie Jung lieben seine Ottifanten. Grund genug für den 74-Jährigen, ihnen nun eine eigene Galerie in Hamburg zu widmen. Und "Ottos BilderWelten" hat noch mehr zu bieten ...

Auf 100 Quadratmetern stellt Komiker Otto Waalkes seine Kunst in einer eigenen Galerie in Hamburg aus. Der 74 Jahre alte gebürtige Emder eröffnete am Donnerstag "Ottos BilderWelten" in der Europa Passage. Neben den bekannten Ottifanten-Produkten und auch Glühweintassen hängen auch klassische Gemälde. Er malte sie in altmeisterlicher Technik, ob in Öl oder Acryl, die Grundierung mit einem Schuss Ostfriesentee soll sie genauso unverwechselbar machen wie die kleinen Plüsch-Ottifanten. "Von so einer eigenen Galerie habe ich schon als Kunststudent geträumt", sagte Waalkes.

"Ich bin dankbar, hier kann ich zeigen, was ich will", sagte Waalkes, der an der Kunsthochschule in der Hansestadt acht Semester lang studiert hat. "Das ist meine kleine friesische Malstube." Direkt gegenüber sind die Werke seines Weggefährten Udo Lindenberg zu finden.

Galerist Christoph Walentowski schätzt den Zeichner: "Otto ist wunderbar vielseitig. Dazu kommt sein unverwechselbarer Humor, der aus jedem seiner Bilder spricht und seine Werke zu wahren Unikaten macht. Und selbst viele seiner Fanartikel haben mittlerweile Sammlerwert." Ottifanten sind seit Jahrzehnten eines der Markenzeichen des norddeutschen Schauspielers.