Totgesagte leben länger. Für den "Fürst der Finsternis" gilt dies allemal. So kehrt Ozzy Obourne trotz all der gesundheitlichen Probleme, die ihn seit einigen Jahren plagen, nun tatsächlich auf die Bühne zurück. Mit dem früheren Black-Sabbath-Kollegen Tony Iommi tritt er in Birmingham auf.

Zahlreiche Fans haben sich in den vergangenen Monaten Sorgen um Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne gemacht. Schließlich musste sich der Ex-Frontmann von Black Sabbath erst im Juni in Los Angeles einer schwerwiegenden Operation unterziehen. Nun jedoch feierte der 73-Jährige in seiner Heimatstadt Birmingham überraschend sein Bühnen-Comeback. Vor 30.000 Zuschauern trat der Sänger gemeinsam mit Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi auf.

Der "Fürst der Finsternis" und sein ehemaliger Band-Kollege Iommi performten bei der Schlusszeremonie der 22. Commonwealth Games in Birmingham ihren ikonischen Hit "Paranoid" aus dem Jahr 1970, die wohl berühmteste Nummer der Rocker. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Sportereignisses ist auch ein kurzes Video von dem Auftritt zu sehen.

Der Überraschungs-Gig markiert Osbournes ersten Live-Auftritt nach beinahe zweijähriger Bühnenabstinenz. Zuletzt gab er im November 2020 in Mannheim ein Konzert. Nachdem sich Osbourne im Juni operieren lassen hatte, beruhigte seine Ehefrau Sharon zwischenzeitlich mit der Information, dass es dem Musiker wieder besser gehe. Auch Ozzy Osbourne selbst wandte sich schließlich an seine Fans: "Ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus und zu Hause und erhole mich gut."

13. Album im September

Seit einem Unfall mit einem Quad-Fahrzeug im Jahr 2003 leidet Ozzy Osbourne unter gravierenden gesundheitlichen Problemen im Nackenbereich. Anfang Januar 2020 gab er zudem bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein. Im April 2022 musste er zu allem Unglück auch noch eine Corona-Infektion überstehen.

Allen Gesundheitsproblemen zum Trotz zieht es Osbourne nicht nur auf die Bühne zurück. In einem Monat erscheint auch sein mittlerweile 13. Soloalbum. Auf dem Werk mit dem Titel "Patient Number 9" werden auch Gastmusiker wie Eric Clapton, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und Robert Trujillo von Metallica zu hören sein.