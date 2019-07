Schauspielerin Gwyneth Paltrow veranstaltet in London ein Wellness-Wochenende für Entspannung suchende Großstädter. Der Preis dafür ist hoch, die Erwartungen der Teilnehmerinnen dementsprechend ebenso. Allerdings bleiben sie am Ende ziemlich frustriert zurück.

Am Wochenende lud Gwyneth Paltrow zu einem Beauty- und Wellness-Gipfel nach London ein. Dafür mussten die Teilnehmer ziemlich tief in die Tasche greifen. Mit dem, was sie für ihr Geld bekamen, sind sie im Nachhinein wenig zufrieden, wie die US-Promiseite "PageSix" berichtet.

Umgerechnet 5050 Euro mussten Interessierte dafür zahlen, an dem Wellness-Retreat von und mit Paltrow teilzunehmen. Wie eine Teilnehmerin "PageSix" erzählte, war das ganze Event ein einziges Verkaufsgespräch, bei dem die "Goop"-Produkte der Schauspielerin feilgeboten wurden. Sie sei entsetzt von den Methoden gewesen, mit denen versucht worden sei, vor Ort noch mehr Geld zu machen, so die "Goop"-Kundin.

Ein Vibrator namens "Millionär"

Allein die "Goop"-Suiten im Kimpton Fitzroy London Hotel inklusive glutenfreiem Frühstück schlugen pro Nacht angeblich mit umgerechnet 1150 Euro zu Buche. Die Preise für die anderen Zimmer des Hotels starteten am selben Wochenende bereits bei 220 Euro. Die Veranstaltung soll laut Teilnehmerin einen "Gesundheitsgipfel" beinhaltet haben, bei dem Paltrow - umringt von Sicherheitskräften - einige Tipps zum Besten gab. Laut der "PageSix"-Quelle habe sie so etwas wie "Kreativität mit den Händen ist wie ein Kanal zu Gott" gesagt. Außerdem habe die 46-Jährige erklärt, wie man im Klangbad "achtsam hydriert" und an der Seite ihrer Trainerin Tracy Anderson etwas vorgeturnt. Im "Goop"-Shop soll es zudem hilfreiche Produkte zu kaufen gegeben haben, wie einen Vibrator namens "Millionär" für 61 Euro. Er wird online damit beworben, dass er sich anfühle wie "eine Million Dollar".

Die Teilnehmerin berichtete weiter: "Gwyneth verhält sich wie eine Gesundheitsgöttin, aber in Wirklichkeit ist sie eine angeberische, gierige Abzockerin. Sie hatte jede Menge Security dabei und war unnahbar. Sie machte das Minimium: ein paar Kamingespräche an der Seite von Twiggy und Penelope Cruz. Dann zog sie ihre Birkenstocks aus und schlich sich davon. Ich war ein großer Fan von ihr. Jetzt habe ich das Gefühl, meinen Glauben an Gott verloren zu haben."

Ein Sprecher der Paltrow-eigenen Marke "Goop" verteidigte die hohen Kosten für das Event, läge der Wert des Wochenendes doch eigentlich bei über 7000 Euro. Der Grund dafür seien kostenlose Extras wie eine Gesichtsbehandlung mit Gold-Partikeln, die "Ferninfrarot-Edelsteintherapie" und diverse Gesundheitspanels. Gwyneth Paltrow sei nicht nur Gastgeberin gewesen, sie habe auch intime Trainingssessions mit Tracy Anderson veranstaltet sowie Diskussionsrunden, in denen sie offen und ehrlich in ungezwungener Atmosphäre Fragen der Teilnehmerinnen beantwortet habe. "Wir haben kein negatives Feedback erhalten. Es war eher im Sinne von 'Danke für ein tolles Wochenende'", so der Sprecher des Unternehmens weiter.

Fragwürdige Heilversprechen

"Goop" war zunächst der Name von Gwyneth Paltrows Blog, der vor rund zehn Jahren online ging. Dort gab sie einmal pro Woche Einblick in ihr Leben, teilte Rezepte oder Reisetipps und zeigte, was in ihrem Kleiderschrank hing. Heute arbeiten 150 Menschen für die Marke. Im Shop werden unterschiedlichste Dinge angeboten - von Bekleidung und Schuhen über Kochbücher, Dekorationsartikel und Küchenutensillien bis hin zu Taschen, Schmuck und Sexspielzeugen. Außerdem gibt es eine eigene Kosmetiklinie mit Cremes gegen Falten. Im Blog finden sich Detox-Rezepte, Reise-, Sex- und Lebenstipps.

Paltrow hatte schon in der Vergangenheit immer mal wieder Ärger wegen "Goop". 2018 ging es dabei um sogenannte Yoni-Eier aus Rosenquarz oder Jade. Die Steine für umgerechnet etwa 55 Euro sollten sich Frauen in die Vagina einführen, um so "eine erhöhte sexuelle Energie und ein besseres Wohlbefinden" zu erlangen. Auch bei Blasenschwäche sollten sie angeblich helfen und zudem den Hormonaushalt regulieren. Allerdings ist all das wissenschaftlich nicht belegt. Ärzte warnten stattdessen vor dem Gebrauch der Yoni-Eier, denn sie könnten Infektionen auslösen. Paltrow musste nach einer Beschwerde 130.000 Euro Entschädigung zahlen und versichern, keine Heilung mehr zu versprechen. Andere fragwürdige Produkte von "Goop" sind ein Spray, das Kinder beruhigen soll, sowie eines, das angeblich die Energien im Haus verändert und neue Stimmungen schafft.