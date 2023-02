Der Vorname Paris scheint zu verpflichten. Jedenfalls hat sich Paris Hilton vorgenommen, die Namen ihrer Kinder ebenfalls auf der Landkarte zu suchen. Erstmal hat sie ja nur einen Sohn. Aber der heißt schon mal wie eine US-Metropole, wie Hilton jetzt ausplaudert.

Paris Hilton und Carter Reum sind seit wenigen Wochen Eltern eines Jungen. Die Unternehmerin hat nun den Namen ihres Sohnes mit der Öffentlichkeit geteilt. Das jedoch nicht einfach so. Vielmehr liest die 42-Jährige in der aktuellen Folge ihres Podcasts "This Is Paris" einen Ausschnitt aus ihrem im März erscheinendem Buch "Paris: The Memoir" vor, in dem sie auf die Namenswahl für ihren Sohn eingeht.

Der Junge heißt demnach Phoenix Barron Hilton Reum. Den Namen Phoenix habe sie bereits vor Jahren ausgewählt, sagt Hilton. Damals habe sie auf einer Karte nach Städten, Ländern und Staaten gesucht, die zu ihrem eigenen Namen Paris und zu London passen würden. Sollte sie noch eine Tochter bekommen, dann solle die nämlich wie die britische Hauptstadt heißen. Ihr Sohn Phoenix wiederum hat nun denselben Namen wie die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona.

Wie Phönix aus der Asche

Hilton war nicht nur von der popkulturellen Bedeutung des Namens Phoenix begeistert. Inspiriert worden sei sie auch von der mythologischen Geschichte des Phönix, der aus der Asche steigt, erklärt sie. Er stehe für "Hoffnung, Wiedergeburt und Transformation", sagt Hilton. Sie wolle, dass ihr Sohn "mit dem Wissen aufwächst, dass Niederlage und Triumph in unserem Leben kommen und gehen. Und dass uns dies große Hoffnung für die Zukunft geben sollte. Carter und ich sind so stolz, unseren Sohn in der Welt willkommen zu heißen."

Der Zweitname ihres Sohnes sei eine Hommage an ihren Großvater Barron Hilton, verrät Hilton in ihrem Podcast weiterhin. "Er war immer mein Mentor, und ich habe so sehr zu meinem Großvater aufgeschaut", sagt sie. "Wir standen uns so nahe, und ich vermisse ihn jeden Tag, also wollte ich ihn wirklich ehren, indem ich seinen Namen in dem Namen meines ersten Sohnes habe."

Schwangerschaft geheim gehalten

Paris Hilton und der Unternehmer Carter Reum sind seit 2019 ein Paar. Im November 2021 haben sie geheiratet. Vor wenigen Wochen verkündeten sie stolz, dass ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt sei, ausgetragen von einer Leihmutter. "Ich möchte ihn beschützen und jede Sekunde bei ihm sein", schwärmte Hilton vor Kurzem im Interview mit "Harper's Bazaar" über ihren Sohn. "Du hast diesen Mutterinstinkt, der einsetzt, den ich noch nie zuvor hatte. Ich fühle mich jetzt vollständig."

Die Schwangerschaft hatte das Paar lange Zeit geheim gehalten. Mit brünetter Perücke, Hoodie und unter falschem Namen besuchte Hilton am Tag der Geburt ihres Sohnes das Krankenhaus, wie sie in dem Interview weiter ausplauderte. "Wir haben entschieden, dass wir diese ganze Erfahrung für uns alleine haben wollten." So schloss sich das Paar zunächst mit seinem Nachwuchs zwei Tage lang in seinem Haus in Beverly Hills ein und genoss die gemeinsame Zeit. Selbst die engsten Familienmitglieder erfuhren erst kurz vor der Ankündigung bei Instagram von der Geburt.