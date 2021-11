Gerade drehen Sarah Jessica Parker und ihre Kolleginnen an einer Neuauflage der Kultserie "Sex and the City". Schon im Vorfeld wird immer wieder Kritik daran laut, wie sich die Schauspielerin nun in einem Interview beklagt. Meist handele es sich dabei nämlich um "frauenfeindliches Geschwätz".

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker hat sich gegen oberflächliche Kritik an ihr und ihren "Sex and the City"-Kolleginnen gewehrt. "Es gibt so viel frauenfeindliches Geschwätz als Reaktion auf uns. Das würde einem Mann so niemals passieren", sagte die 56-Jährige dem US-Modemagazin "Vogue".

Ein Thema seien etwa ihre grauen Haare gewesen. Besonders hart sei die Kritik in den sozialen Medien. "Jeder hat etwas zu sagen: Sie hat zu viele Falten, sie hat nicht genug Falten". Sie wisse, wie sie aussehe, sagte Parker weiter. "Ich habe keine Wahl. Was soll ich dagegen machen? Aufhören zu altern? Verschwinden?"

Serie ab Dezember in Deutschland verfügbar

Parker spielte in der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Im Januar hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage "And Just Like That ..." verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen, von der weiblichen Original-Besetzung fehlt nur Kim Cattrall. Mit Chris Noth, David Eigenberg und Evan Handler sind auch die Film-Ehemänner der drei Hauptfiguren im Revival mit dabei. Dazu kommen viele neue Gesichter.

Die neue Serie folgt den drei Frauen auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Zu sehen sein soll das Ganze in Deutschland dann irgendwann im Dezember beim Bezahlsender Sky.

Neben "And Just Like That ..." nimmt Sky ab 1. Dezember auch die beiden Kinofilme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2" in sein On-Demand-Angebot auf. Fans von Kim Cattrall alias Samantha dürfen aber wohl weiter hoffen, könnte sie Gerüchten zufolge in einer zweiten Staffel der Serie doch noch zu sehen sein. Das zumindest hoffen die Serien-Verantwortlichen.