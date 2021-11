In ihre alte Rolle als Samantha Jones will Schauspielerin Kim Cattrall in dem neuen "Sex and the City"-Ableger zunächst nicht zurückkehren. Doch jetzt wird bekannt, dass die 65-Jährige dafür bald wohl in einem anderen Spin-off zu sehen sein wird.

Beim "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." ist Kim Cattrall bekanntlich vorerst nicht mit von der Partie. Dafür wird sie offenbar bald eine tragende Rolle in einem anderen Spin-off innehaben. Wie die "New York Post" berichtet, spielt die 65-Jährige in "How I Met Your Father" mit. Die Hulu-Serie ist das Pendant zur erfolgreichen CBS-Sitcom "How I Met Your Mother", die von 2005 bis 2014 ausgestrahlt wurde.

In "How I Met Your Father" wird Hilary Duff die Hauptrolle Sophie spielen. Cattrall soll laut des Berichts derweil die ältere Version von Duffs Figur verkörpern, die ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie vor vielen Jahren dessen Vater kennenlernte. Beim Original verhielt es sich genauso. Darin mimte Bob Saget den gealterten Ted Mosby, die Haupthandlung wurde in Rückblenden und mit Josh Radnor erzählt.

Gut möglich also, dass Cattrall vornehmlich oder gar ausschließlich zu hören sein wird. Hilary Duff fungiert auch als Produzentin der Serie. Im August hatte sie ein erstes Foto vom Set des Ablegers veröffentlicht. "Wer ist bereit für uns? Wir sitzen möglicherweise gegenüber dem Apartment einer gewissen Person...", schrieb die 34-Jährige in ihrer Bildunterschrift. Das Foto zeigt sie umringt von ihren Kolleginnen und Kollegen Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell und Brandon Micheal Hall.

Im April dieses Jahres bestellte der US-amerikanische Streamingdienst Hulu zehn Episoden von "How I Met Your Father". Als Showrunner agieren die "This Is Us"-Produzenten Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Auch die Erfinder der Originalserie, Carter Bays und Craig Thomas, sind an der Produktion beteiligt.