Seit rund einem halben Jahr sind Pete Davidson und Kim Kardashian liiert. Wie ernst es der Comedian mit der Reality-TV-Darstellerin meint, hat er bereits mit zahlreichen Tattoos bewiesen. Nun geht der 28-Jährige sogar noch einen Schritt weiter.

Was lange Zeit ein Gerücht war, ist mittlerweile nicht nur längst bestätigt, sondern wird offensichtlich immer ernster: die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson. Die Reality-TV-Darstellerin und der Comedian lernten sich im vergangenen Oktober kennen, als sie einen Gastauftritt in der legendären Comedy-Sendung "Saturday Night Live" hatte, in der Davidson mitwirkt.

Im März sorgte Kardashian für Aufsehen, als sie in der "Ellen DeGeneres Show" erstmals über ihre neue Liebe sprach. So verriet sie etwa, dass der 28-Jährige sich ihr zu Ehren gleich mehrere Tattoos habe stechen lassen. Ihre liebste Tätowierung sei der Spruch "Mein Mädchen ist eine Anwältin" auf seiner Schulter. Kardashian hatte kürzlich ihr Jura-Examen abgelegt. Der Komiker habe sich auch ihren Vornamen in die Haut brennen lassen, so die Unternehmerin.

"KNSCP"

Doch offenbar hat der Comedian noch nicht genug von den Liebesbekundungen, die unter die Haut gehen. Als der "Saturday Night Live"-Star am Wochenende beim Verlassen des Fonda Theatre in Los Angeles fotografiert wurde, wo er sein neues Comedy-Special für Netflix gedreht hatte, fiel Twitter-Nutzern auf, dass ein neues Tattoo seinen Hals ziert. "KNSCP" ist dort neuerdings zu lesen. Wofür die unübliche Buchstabenfolge steht, liegt - obgleich es noch nicht bestätigt wurde - auf der Hand: Es handelt sich um die Initialen von Kim und ihren vier Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West hat - North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2).

Wann genau er sich das Tattoo hat stechen lassen, ist nicht bekannt. Beim White House Correspondents' Dinner in Washington am vergangenen Samstag, wo das Paar sein Red-Carpet-Debüt gab, war die Stelle seines Halses von einem Hemd bedeckt. Eines steht aber fest: Kanye West dürfte alles andere als begeistert sein von diesem Liebesbeweis. Schließlich hält der Rapper nichts von der neuen Beziehung seiner Ex-Frau. In einem SMS-Verlauf, der kürzlich publik wurde, versicherte der vierfache Vater dem 28-Jährigen in Versalien, dass er "niemals meine Kinder kennenlernen" werde.

"Das hier gerät außer Kontrolle"

Dass Davidson zumindest die achtjährige North West kennengelernt hat, ist bekannt. Das US-Promiportal "TMZ" teilte Anfang April ein Bild, auf dem die beiden zu sehen sind, wie sie in der Nähe von Kim Kardashians Haus in einem rosa Elektroauto die Straßen unsicher machten. Wie vertraut der Comedian mit den jüngeren Kindern ist, ist nicht bekannt. Offensichtlich scheint er sich jedoch sehr um sie zu kümmern.

Im Internet gehen die Meinungen zu Davidsons neuestem Tattoo allerdings weit auseinander. "Was für eine nette Geste von Pete Davidsons Seite. Er versucht aktiv, ein Teil des Lebens von Kim und ihren Kindern zu sein", twittern etwa Befürworter der neuen Tätowierung. "Hört auf, Pete dafür zu verurteilen, dass er seiner Freundin Liebe zeigt", schreibt eine weitere Userin auf Twiter.

Nicht wenige halten die Körperkunst jedoch für zu viel des Guten. "Wenn sie sich trennen, werden sie beide wie Idioten aussehen, denn das alles hier gerät außer Kontrolle", heißt es etwa ebenfalls auf Twitter. "Kennt Pete Davidson keinen anderen Weg, Liebe und Zuneigung zu zeigen, als sich tätowieren zu lassen?", merkte ein weiterer Nutzer an. Und US-Journalistin Karol Markowicz schrieb: "Wer tätowiert sich die Initialen der Kinder eines anderen Mannes, nachdem er weniger als ein Jahr mit seiner Mutter zusammen ist?"