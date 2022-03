Eigentlich hätte Peter Kloeppel heute seine 30 Jahre andauernde "RTL Aktuell"-Karriere feiern können. Daraus wird nun allerdings nichts, denn der News-Anchorman hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Seine Kollegen lassen sich deswegen was Besonderes für ihn einfallen.

An sich sollte Peter Kloeppel heute feiern: Genau 30 Jahre moderiert er jetzt schon das Nachrichtenmagazin "RTL Aktuell". Doch sein Jubiläum am heutigen Mittwoch verpasst der 63-Jährige. Wie RTL mitteilt, ist der Chefmoderator positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich nun in Quarantäne. Es soll ihm "den Umständen entsprechend gut" gehen, berichtet der Sender weiter.

Die Kollegen und Kolleginnen wie Lothar Keller, Birgit von Bentzel oder Anna Fleischhauer gratulieren nun per Videobotschaft zum Jubiläum. Ulrike von der Groeben versichert ihm darin: "Für die da draußen bist du es, für den sie einschalten, dem sie vertrauen, dem sie gerne zuhören und von dem sie sich die Welt erklären lassen."

Fast 7000 Sendungen moderiert

In seiner Zeit als Anchorman hat Peter Kloeppel fast 7000 Mal durch die Nachrichten geführt - eine Moderation ist ihm dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. "Für mich war der 11. September 2001 sicher der außergewöhnlichste und herausforderndste Tag - es war immerhin eine siebeneinhalbstündige Live-Strecke, die mich physisch und psychisch an meine Grenzen gebracht hat", sagt der 63-Jährige.

Kloeppels Moderationsmarathon anlässlich der Terroranschläge auf das New Yorker World Trade Center und andere Ziele in den USA brachte ihm nicht nur Hochachtung im TV-Journalismus ein - er lockte auch ein Riesenpublikum an. Bis zu 5,77 Millionen Zuschauer schalteten "RTL aktuell" an dem Tag der Anschläge an.

Schon 2014 hatte Kloeppel auf eigenen Wunsch die Chefredaktion von RTL abgegeben, blieb dem Sender aber als Chefmoderator von "RTL Aktuell" erhalten. Er wolle sich "einen großen persönlichen Wunsch" erfüllen, zitierte sein Arbeitgeber ihn damals. "Ich werde, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, öfter in den USA sein können, wo die Familie meiner Frau lebt", erklärte er selbst seine Entscheidung.