Ist schon ein paar Jahre her: Mitchel Musso und Miley Cyrus in "Hannah Montana".

An der Seite von Miley Cyrus zählt Mitchel Musso einst zu den Hauptdarstellern der Serie "Hannah Montana". Doch die Zeiten, in denen Teenager ihm zu Füße liegen, sind vorbei. Nun macht der 32-Jährige nicht zum ersten Mal Negativschlagzeilen: Er wird vorübergehend festgenommen.

US-Schauspieler Mitchel Musso ist nach einem Streit von der Polizei in Rockwall, Texas, in Gewahrsam genommen worden. Der 32-Jährige ist vor allem für seine Rolle als Oliver Oken in der Sitcom "Hannah Montana" bekannt. Von 2006 bis 2011 mimte er in der Serie den Kumpel der von Miley Cyrus verkörperten Titelfigur.

Musso ist immer noch Schauspieler. (Foto: imago/Future Image)

Die Polizei war am Samstagabend aktiv geworden, nachdem eine Störung in einem örtlichen Hotel gemeldet worden war. Der Schauspieler soll die Unterkunft alkoholisiert betreten und eine Tüte Chips mitgenommen haben, ohne dafür zu bezahlen. Als Musso aufgefordert wurde, die Rechnung zu begleichen, soll er verbal ausfällig geworden sein und das Hotel verlassen haben.

Musso wurde noch vor dem Hotel von der Polizei angetroffen und wegen öffentlicher Trunkenheit und Diebstahls unter 100 Dollar festgenommen. Eine Überprüfung des Hintergrunds soll ergeben haben, dass zudem noch mehrere offene Haftbefehle gegen den TV-Star vorliegen.

Musso wurde daraufhin in das Rockwall County Detention Center gebracht, wo er eine Nacht im Gefängnis verbrachte. Am Sonntagnachmittag wurde er gegen eine Kaution von 1000 Dollar wieder freigelassen.

TV-Formate und Musik

Musso spielte neben Cyrus, Emily Osment und Jason Earles eine der Hauptrollen in "Hannah Montana". Wie ein Instagram-Post zum zehnjährigen Jubiläum der Sitcom aus dem Jahr 2016 nahelegt, hat er gute Erinnerungen an die Serie. "Wenn ich an Familie denke, denke ich an euch Mädels", schrieb er damals. "Danke, dass ihr immer meine Besten wart und mir immer den Rücken gestärkt habt."

Abseits des Fernsehbildschirms macht Musso nun jedoch nicht zum ersten Mal Negativschlagzeilen. Schon 2011 wurde er betrunken beim Autofahren erwischt - damals war er 20 und damit noch unter der Altersgrenze für legalen Alkoholkonsum in den USA. Er kam mit einer Geldbuße davon.

Nach "Hannah Montana" war Musso noch in weiteren TV-Formaten zu sehen, darunter etwa die Serie "Pair of Kings - Die Königsbrüder". Zudem verlieh er häufiger in Zeichentrick-Produktionen den Figuren seine Stimme. Schließlich ist er auch als Musiker aktiv. Erst 2022 veröffentlichte er sein jüngstes Album "Ghost".