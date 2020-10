Kaum eine andere Serie beinhaltet so viele tragische Unfälle und Katastrophen wie "Grey's Anatomy". Doch bald könnte mit dem Drama ein für alle Mal Schluss sein. Hauptdarstellerin Ellen Pompeo kündigt an, die Serie könnte womöglich "schon dieses Jahr" eingestellt werden.

"Grey's Anatomy" gehört zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Seit nunmehr 15 Jahren schalten wöchentlich Millionen Zuschauer gespannt ihre Fernseher ein, um zu sehen, wie die Ärzte am Gray Sloan Memorial Hospital in Seattle Patienten behandeln, Liebe finden - und viele ihrer engsten Freunde in tragischen Unfällen oder bei Naturkatastrophen verlieren.

Doch bald könnte es vorbei sein mit dem Drama. Wie Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die die Titelfigur Meredith Grey spielt, im "Variety"-Interview verriet, naht das Ende der Hitserie bereits. "Wir wissen noch nicht, wann die Show wirklich endet. Aber die Wahrheit ist, es könnte schon dieses Jahr sein", sagte die 50-jährige Schauspielerin dem US-Magazin.

Demnächst läuft die 17. Staffel von "Grey's Anatomy" an. Serienschöpferin Shonda Rhimes und der Sender ABC haben in der Vergangenheit mehrfach betont, dass das Format wahrscheinlich enden wird, sollte Pompeo beschließen, die Show zu verlassen. "Ich treffe die Entscheidung nicht leichtfertig. Wir beschäftigen viele Leute und haben eine riesige Plattform. Und ich bin sehr dankbar dafür", sagte Pompeo.

"Wahrscheinlich eine unserer besten Staffeln"

Sie sei jedoch "wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt über diese Staffel", fuhr die Schauspielerin laut "Variety" fort. "Es wird wahrscheinlich eine unserer besten Staffeln sein. Ich weiß, das zu sagen, klingt verrückt, aber es ist wirklich wahr."

Die neue Staffel wird ab dem 12. November ausgestrahlt und wird sich auch mit der Coronavirus-Pandemie befassen. 7000 Menschen aus dem Gesundheitsbereich seien gestorben, seit sie zuletzt gedreht hätten, schrieb Pompeo kürzlich zu einem Instagram-Selfie, das sie am Set gemacht hatte. "Ich widme meine 17. Staffel allen, die gefallen sind, und jedem von euch, der durch die Gnade Gottes noch steht. Diese Saison ist für euch mit Demut und ein bisschen Humor, um uns durchzubringen, und endlos viel Dankbarkeit. Ich hoffe, wir machen euch stolz".

Ellen Pompeo wurde mit kleineren Rollen in Filmen wie "Catch Me If You Can" (2002) und "Daredevil" (2003) bekannt. Seit 2005 spielt sie die Hauptrolle in "Grey's Anatomy". Ihr Vermögen wird auf knapp 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Pompeo ist seit 2007 mit dem Musikproduzenten Chris Ivery verheiratet. New Yorks ehemaliger Bürgermeister, Michael Bloomberg, war ihr Trauzeuge. Die Schauspielerin und Ivery haben zwei gemeinsame Kinder: die Töchter Sienna und Stella und einen Sohn namens Eli.