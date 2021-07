Die Spannung ist groß. Schließlich werden sich die Brüder William und Harry bei der Enthüllung einer Statue zu Ehren ihrer Mutter Diana nach längerer Zeit endlich wiedersehen. Zuvor allerdings sorgt der jüngere der beiden Prinzen mit einem anderen Begleiter für Furore.

Vermutlich war dieser Auftritt für Prinz Harry sogar entspannter als das bevorstehende Treffen mit seinem Bruder William. Nach der Beendigung seiner Quarantäne in Großbritannien hat der aus den USA angereiste 36-Jährige einen Abstecher zu den "WellChild Awards" unternommen. Das Event, dessen Schirmherr Harry seit 2007 ist, unterstützt Kinder und junge Menschen mit schweren Krankheiten.

Doch der Herzog von Sussex kam nicht allein. Begleitet wurde er von Superstar Ed Sheeran. Und auch die Sängerin Anne-Marie schloss sich den beiden an.

Mit Harry und Sheeran waren zwei noch junge Väter unter sich. Der britische Royal ist erst im Juni mit der von Herzogin Meghan zur Welt gebrachten Tochter "Lili" zum zweiten Mal Vater geworden. Sheeran wiederum hieß mit seiner Frau Cherry Seaborn im vergangenen Jahr sein erstes Kind willkommen - ein kleines Mädchen namens Lyra.

"Definitiv ein Balanceakt"

"Herzlichen Glückwunsch, ein Mädchen, richtig?", fragte Sheeran in Richtung des Prinzen. Und er fügte hinzu: "Wir haben erst vor zehn Monaten ein kleines Mädchen bekommen. (...) Wie schafft ihr das mit zwei Kindern?" Harry gab daraufhin zu: "Zwei ist definitiv ein Balanceakt."

Im Gespräch mit einem anderen Gast sagte Harry später über seine Tochter Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor: "Wir haben bisher Glück gehabt, sie ist sehr entspannt und scheint zufrieden damit zu sein, einfach nur dazusitzen, während Archie wie verrückt herumrennt." Archie ist der Erstgeborene von Harry und Meghan und feierte am 6. Mai seinen zweiten Geburtstag.

Fünf Tage in Quarantäne

Prinz Harry war am vergangenen Freitag in Großbritannien angekommen und hatte sich bis Mittwoch im Frogmore Cottage von Windsor in Quarantäne begeben. Später am Tag steht die Enthüllung eine Gedenkstatue zu Ehren seiner Mutter, Prinzessin Diana, im Sunken Garden des Kensington Palasts auf dem Programm. Prinzessin Diana wäre heute 60 Jahre alt geworden.

Im Rahmen dieser Zeremonie soll Harry auch mit seinem Bruder William zusammentreffen. Die Begegnung wird mit Spannung erwartet. Schließlich hatten die beiden seit der Beisetzung ihres im April verstorbenen Großvaters, Prinz Philip, keinen direkten Kontakt mehr. Das Verhältnis der einst eng miteinander verbundenen Brüder gilt als abgekühlt, seit sich Harry aus der vordersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen und öffentlich Vorwürfe gegen seine Familie erhoben hat.

RTL sendet am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ein Spezial: "60 Jahre Diana - wer war sie wirklich?". Die Dokumentation "Diana - Das Interview, das die Monarchie erschütterte", kann bei TVNOW abgerufen werden.