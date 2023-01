Das neue Jahr beginnt für das britische Königshaus so, wie das alte endete - mit jeder Menge Wirbel um Harry und Meghan. So steht nicht nur die Veröffentlichung von Harrys Autobiografie unmittelbar bevor. Der 38-Jährige teilt auch in neuen Interviews weiter aus.

Prinz Harry hat dem Buckingham-Palast in gleich zwei Interviews vorgeworfen, einer Versöhnung im Weg zu stehen. "Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich möchte meinen Bruder zurückhaben", sagt er in einem Interview mit dem britischen Sender ITV. Die königliche Familie sei jedoch "nicht bereit, sich zu versöhnen", so Harry in einem Trailer zu dem noch nicht vollständig veröffentlichten Gespräch.

Das komplette ITV-Interview wird am 8. Januar gezeigt, zwei Tage vor dem Erscheinen von Harrys Autobiografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve"). Dem Buch wird bereits nachgesagt, zusätzlichen Sprengstoff für den Zwist zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus zu bergen.

Prinz Harry gibt nicht nur König Charles III. und Prinz William die Schuld an dem anhaltenden Familienzwist, sondern ist auch der Meinung: "Es hätte nie so kommen müssen", mit all den "durchgesickerten" oder gestreuten Informationen. Doch im Palast gebe es wohl das Gefühl, es sei besser, ihn und seine Frau Herzogin Meghan als "die Bösewichte" darzustellen.

"Schweigen ist Verrat"

Das Paar hatte bereits Mitte Dezember in einer Netflix-Doku viel Kritik am Palast geübt. Harry und Meghan griffen darin unter anderem die britische Boulevardpresse an, kritisierten aber auch die Zusammenarbeit der Royals mit den Medien.

Harry sprach jüngst auch mit dem US-Sender CBS über "undichte Stellen" und "das Verbreiten von Geschichten" über sich und seine Frau. Der Buckingham-Palast habe das Paar nicht verteidigt, bevor sie als hochrangige Mitglieder des Königshauses zurückgetreten und in die USA gezogen seien, sagt der 38-Jährige in einem CBS-Trailer. "Das Familienmotto lautet: 'Beschwere dich nie, erkläre nie.' Aber das ist nur ein Motto", so Harry.

Vielmehr hätten die Mitarbeiter des Palastes einen Korrespondenten "buchstäblich mit Informationen überschüttet". In den Artikeln habe es am Textende stets geheißen, man habe den Buckingham-Palast um einen Kommentar gebeten. "Aber die ganze Geschichte ist ein Kommentar des Buckingham-Palastes", beklagt Harry. "Wenn uns also seit sechs Jahren gesagt wird, 'Wir können keine Stellungnahme abgeben, um euch zu schützen', aber sie tun es für andere Familienmitglieder, dann kommt man an einen Punkt, an dem Schweigen Verrat ist." Das CBS-Gespräch "60 Minutes" mit Prinz Harry wird wenige Stunden nach dem ITV-Interview am Sonntag ausgestrahlt.