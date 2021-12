Prinzessin Anne ist in Quarantäne

Positiver Test bei ihrem Mann Prinzessin Anne ist in Quarantäne

Wird die Queen an Weihnachten wohl nicht persönlich treffen können: Prinzessin Anne.

Das Weihnachtsfest hat sich Prinzessin Anne ganz sicher anders vorgestellt. Ihr Mann soll sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Deshalb werden die beiden die Feiertage wohl isoliert verbringen und das Fest mit der britischen Königsfamilie verpassen.

Die aktuelle Corona-Welle hat einem Medienbericht zufolge auch das britische Königshaus erreicht. Prinzessin Anne, die Tochter der Queen, befinde sich in Selbstisolation, nachdem ihr Mann, Sir Timothy Laurence, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine nicht-genannte, royale Quelle.

Anders als geplant werden die 71-Jährige und ihr Mann daher nicht Queen Elizabeth II. treffen. Weitere Details waren zunächst unklar.

Die Queen hatte das traditionelle Familienweihnachtsfest im ostenglischen Sandringham vor wenigen Tagen aus Sorge vor der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante abgesagt. Stattdessen wird die Monarchin Weihnachten wie im vergangenen Jahr auf Schloss Windsor verbringen. Verschiedene Familienmitglieder wollen sie dort Berichten zufolge besuchen und ihr Gesellschaft leisten. Es ist das erste Weihnachtsfest der Queen nach dem Tod ihres langjährigen Ehemanns Prinz Philip im April.

Aufruf zur Impfung

Es ist nicht der erste Corona-Fall bei den Royals. Thronfolger Prinz Charles litt nach einer Infektion mit dem Virus zu Beginn der Pandemie nur unter leichten Erkältungssymptomen. Schwerer hatte es Berichten zufolge seinen Sohn William erwischt, der Palast wollte das damals nicht kommentieren.

Die Royals unterstützen mittlerweile tatkräftig die Impf-Kampagne in Großbritannien. Vor rund zwei Wochen gaben Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, bekannt, dass sie ihre Booster-Impfung erhalten hätten. Das Paar dankte Wissenschaftlern, Freiwilligen und Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) für ihren Einsatz in der Pandemie.

Zugleich richteten Charles und Camilla einen Appell an die Bevölkerung: "All jene, die noch nicht geimpft wurden - oder zögern, eine Auffrischimpfung zu bekommen - können wir nur auffordern, sich unsere Intensivstationen anzuschauen und denen zuzuhören, die dort arbeiten." Menschen, die nicht geimpft seien, würden rund zehnmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert oder sterben als diejenigen, die zwei Impfdosen erhalten hätten. "Deshalb fordern wir alle auf, sich impfen zu lassen und die Auffrischimpfung zu nutzen, so wie wir es selbst getan haben."