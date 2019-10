Latino-Star Ricky Martin ist zum vierten Mal Vater geworden. Stolz zeigt er den Followern bei Instagram sein Neugeborenes und verrät auch gleich mal Name und Geschlecht.

Der puerto-ricanische Popsänger Ricky Martin und sein Ehemann, der schwedische Künstler Jwan Yosef, sind wieder Eltern geworden. Bei Instagram zeigt der Musiker jetzt stolz ein Foto vom Nachwuchs.

"Unser Sohn Renn Martin-Yosef ist geboren", schreibt er zu dem Bild, auf dem das Baby im Arm der beiden Väter zu sehen ist. Der Post hat bereits mehr als 1,2 Millionen Likes und Tausende Glückwunschkommentare gesammelt. Die frohe Botschaft eines weiteren Babys hatte Martin erst Ende September beim Human Rights Campaign National Dinner verkündet, bei dem er eine Auszeichnung für sein soziales Engagement gegen Kinderhandel bekam.

"Ich liebe große Familien"

Dort hielt er zunächst eine liebevolle Dankesrede an seine Familie: Mein Mann Jwan (Yosef), ich liebe dich, meine schönen Zwillinge Valentino und Matteo - sie sind auch hier - ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr seid meine Stärke", so Martin am Rednerpult. "Ihr inspiriert mich jeden Tag, ihr motiviert mich, das weiterzumachen, was ich tue, und ihr seid großartige Kinder. Ihr seid unglaublich. Ich liebe euch." Seine acht Monate alte Tochter Lucia, die nicht mit auf der Veranstaltung war, nannte er zudem das "Licht meines Lebens". Dann ließ er die Bombe platzen: "Übrigens muss ich bekannt geben, dass wir Nachwuchs erwarten." Und er fügte vor den jubelnden Zuschauern hinzu: "Ich liebe große Familien."

Ricky Martin hat bereits die elfjährigen Zwillinge Matteo und Valentino, die 2008 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kamen. 2010 outete er sich, sechs Jahre später verlobte er sich mit dem heute 35-jährigen Jwan Yosef, den er Anfang 2018 auch heiratete. Ende desselben Jahres gab Martin dann die Geburt seiner Tochter Lucia bekannt. Auch sie und Söhnchen Renn hat er einer Leihmutter zu verdanken.