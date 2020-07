So ein Missgeschick wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind. Der aus der Serie "Riverdale" bekannte Schauspieler K. J. Apa kämpft gegen einen Metallsplitter in seinem Auge - und lässt seine Fans in einem Video daran teilhaben. Am Ende ist alles wieder gut. Fast zumindest.

Zart besaitete Gemüter sollten sich das Ansehen dieses Videos vielleicht besser sparen. Nicht, weil wirklich besonders viel zu sehen wäre. Aber schon beim Gedanken an das, was da passiert, läuft manch einem bestimmt bereits ein Schauer über den Rücken.

Zu sehen ist der neuseeländische Schauspieler Keneti James Apa, besser bekannt als K. J. Apa. Bekannt wurde er insbesondere durch seine Rolle als Archie Andrews in der Teenie-Mystery-Serie "Riverdale".

"Oh, mein Gott!"

Hier jedoch begegnet man dem 23-Jährigen im privaten Umfeld, in dem ihm offenbar kurz zuvor ein unangenehmes Missgeschick passiert ist. In Apas linkem Auge steckt ein Metallsplitter. Wie er dort hinein geraten ist, erfahren wir nicht. Dafür können wir daran teilhaben, wie sein Freund, der Promi-Friseur Jason Schneidman, zunächst versucht, den Fremdkörper mit einem Wattestäbchen aus dem Auge zu pulen.

"Oh, mein Gott! Ich glaub' es nicht. Warte", entfährt es Schneidman, während er sich am Auge des Schauspielers zu schaffen macht. Ohne Erfolg. Schließlich nimmt Apa die Sache selbst in die Hand. "Wische hin und her", rät ihm der Friseur, während der Serien-Star mit dem Wattestäbchen sein Auge malträtiert.

Apa bricht in Tränen aus

Und siehe da: Auch wenn er es erst einmal nicht so recht glauben mag - auf einmal hat Apa den Splitter auf der Watte kleben. Beim genauen Blick auf seine Hornhaut offenbart sich ihm jedoch, dass ein kleiner Punkt zurückgeblieben ist. "Ach, das ist nur der verdammte Schaden, der zurückgeblieben ist", versucht ihn Schneidman zu beruhigen. "Da ist ein Loch?!", erwidert Apa leicht panisch und bricht prompt in Tränen aus.

Zum Glück wird er getröstet. "Alles gut, alles wird gut. Das wird wieder okay", ist eine weibliche Stimme im Hintergrund zu hören. Das hoffen wir für den Schauspieler natürlich auch. Dennoch sollte er vielleicht einfach mal einen Arzt aufsuchen ...