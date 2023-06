Eine Notiz verfassen oder das Trinkgeld im Restaurant überschlagen - für die meisten keine große Sache. Für Menschen mit Dyslexie und Dyskalkulie kann eine solche Situation jedoch zum Spießrutenlauf werden. Auch für Superstar Robbie Williams.

Superstar Robbie Williams wird seit Jahrzehnten weltweit für seine charmante und selbstsichere Art auf Konzerten gefeiert. Doch hinter der coolen Fassade steckt ein normaler Mensch mit Schwächen. Von klein auf leide er an einer Lese- und Rechtschreibschwäche, räumt der Sänger nun in einem emotionalen Post ein. So habe er große Schwierigkeiten damit, etwas zu buchstabieren oder aufzuschreiben, wie er auf seine Instagram-Seite erklärt.

Lange habe er sich deshalb "geistig minderwertig gefühlt", so der der 49-Jährige. Vor allem in der Schule. "Meine Grammatik ist chaotisch. Ich weiß nicht, wann ein Satz endet oder wann ich ein Komma verwenden soll", gesteht Williams. "Wenn es um Prüfungen oder Unterricht ging, gab es für mich nichts zu gewinnen".

Doch damit nicht genug. Auch Zahlen seien ein Problem: "Telefonnummern machen mir Angst. Kein Scherz. Wenn sie nicht voneinander getrennt sind, kann ich sie nicht lesen", gesteht der 49-Jährige nun in einem emotionalen Post bei Instagram.

Im Alltag komme er dadurch immer wieder in unangenehme Situationen, sagt Williams. Ein Treffen mit Freunden im Restaurant habe ihn vor einem Monat sogar regelrecht "ins Schwitzen" gebracht. Als er die Rechnung übernehmen und das Trinkgeld überschlagen wollte, sei er nicht in der Lage, den Betrag auszurechnen. "Ich habe die Summe falsch berechnet. Ich habe es aufgeschrieben, und am Ende musste ich um Hilfe bitten". Seine Freunde hätten darauf jedoch zum Glück "ganz cool" reagiert.

Doch er habe sich nie unterkriegen lassen und wolle nun auch seinen Fans Mut machen, selbstbewusst mit seinen Schwierigkeiten umzugehen, erklärt Williams: "Du bist erstaunlich. Du weißt es einfach nur noch nicht. Wenn du scheiterst, mach dir keine Sorgen."

Die Botschaft kommt bei seinen Followern gut an. "Ich werde das meinem Sohn vorlesen", "Danke für deine Botschaft" oder "Was für ein starker Post", lauten etwa die Kommentare. Auch Künstlerinnen und Künstler wie Natasha Bedingfield loben den Sänger für sein Statement "Ich verbringe viel Energie damit, es zu verbergen, aber Zahlen sind sehr schwer - manchmal vergesse ich sogar meine eigene Adresse und Telefonnummern", kommentiert die Sängerin.

Mit seiner Schwäche ist Robbie Williams auch unter Promis nicht alleine: Jennifer Aniston, Tom Cruise, Keira Knightley und Cher leiden ebenfalls an einer Lese-Rechtschreib-Schwäche.