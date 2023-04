Schon immer konnte man Robbie Williams um sein musikalisches Talent beneiden, nun kann man es einmal um seinen Körperbau. Auf einem Familienvideo zeigt sich der 49-Jährige, der nach eigener Aussage eher zu Übergewicht neigt, rank und schlank. Natürlich passt auch das vielen nicht.

Mit diesen Reaktionen wird Ayda Field wohl nicht gerechnet haben, als sie auf Instagram ein Video von ihrem Ehemann Robbie Williams postete. In dem kurzen Clip sieht man den skandalumwitterten Popstar gut gelaunt herumlaufen - nur bekleidet mit stylischen Louis-Vuitton-Shorts, einem pinken Smiley-Basecap und Badelatschen. Am Ende des Videos wirft ihm eins seiner Kinder einen Ball zu, den der 49-Jährige routiniert an seinem erstaunlich durchtrainierten Bauch abprallen lässt.

Im Grunde handelt es sich bei dem Filmchen also nur um ein harmloses Familienvideo, das den ehemaligen Take-That-Sänger in bester Laune und Form zeigt. Dennoch bereitete Fields Post anscheinend zahlreichen Fans Grund zur Sorge. "Oh. Robbie sieht jetzt so mager aus", kommentierten einige, andere ergänzten: "Viel zu mager!" Weitere Follower sahen es gelassener und freuten sich darüber, dass Williams gerade wieder gut in Form zu sein scheint. Wieder andere fragten sich, warum Nutzerinnen und Nutzer überhaupt über das Gewicht des Sängers schreiben.

"In mir steckt ein riesiger Mensch"

Erst Ende letzten Jahres hatte sich Williams in einem Interview mit der britischen "The Sun" zu seinem jahrelangen Gewichts-Auf-und-Ab und dessen Hintergründen geäußert. Dort sagte er: "Ich habe abgenommen, aber es ist ein ständiger Kampf. In mir steckt ein riesiger Mensch." Dass er ständig an seinem Gewicht arbeiten müsse, habe mit seiner Veranlagung zu tun. "Mein ganzes Wesen und mein ganzer Körper wollen, dass ich in die entgegengesetzte Richtung gehe und krankhaft fettleibig bin."

Dass Williams derzeit wieder schlank wie zu Take-That-Zeiten ist, hat wohl auch mit den Vorbereitungen zu seiner laufenden Tour zu tun, mit der er sein 25-jähriges Jubiläum als Solokünstler feiert. Passend zur Tour erschien im September letzten Jahres sein Best-of-Album "XXV".