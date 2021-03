Er konnte wohl selbst nicht so recht glauben, wie ihm geschieht. Als Robert Geiss auf dem Flughafen in Madrid landet, wird er kurzerhand festgenommen und in eine Zelle verbracht. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß - und klärt die Sache auf.

Bereits am Donnerstag meldete sich Carmen Geiss in einem Clip auf ihrer Instagram-Seite aufgeregt zu Wort. "Hallo Leute, das ist unvorstellbar", begann sie ihre Ansprache an ihre über 700.000 Follower.

Ihr Ehemann Robert sei in Spanien festgenommen worden, klärte sie die Geschehnisse auf. Sichtlich aufgebracht fuhr sie fort: "Wir sind hier in Madrid, am Flughafen, und Robert haben sie verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren was gestohlen hat."

Carmen Geiss erklärte weiter: "Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin absolut geschockt." Drei Polizisten hätten ihren Ehemann aus dem Flieger geholt. "Wie ein Schwerverbrecher" sei der 57-Jährige behandelt worden. Das Erlebte sei für sie "der absolute Albtraum" gewesen, so Carmen Geiss in einem begleitenden Kommentar.

Haftbefehl aus dem Jahr 1999

Nach RTL-Informationen ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Sonntag. Das Paar befand sich demzufolge nach Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik auf der Rückreise und legte einen Zwischenstopp in Spanien ein.

Doch was lag gegen Robert Geiss überhaupt vor? Es soll sich um einen Haftbefehl aus dem Jahr 1999 gehandelt haben. Damals soll er trotz Vorladung als Zeuge zu einem Gerichtsverfahren nicht erschienen sein. Die Angelegenheit ist jedoch schon lange verjährt.

Wieder auf freiem Fuß

Mittlerweile ist Robert Geiss wieder aus der Haft entlassen worden. In einem RTL-Interview äußerte er sich selbst zu seinem unerfreulichen Erlebnis: "Im Moment der Verhaftung habe ich erst einmal gedacht, das wäre der VIP-Service", nimmt er die Sache offenbar mit Humor.

"Ich wurde festgenommen wegen einer ganz uralten Geschichte, die mittlerweile 22 Jahre alt ist", erklärt Robert Geiss. Man habe versehentlich vergessen, die Anschuldigungen gegen ihn aus dem Computer zu löschen. "Am Ende des Tages ist die Geschichte jetzt damit erledigt. Nur ich habe 30 Stunden dafür im Knast verbringen müssen", so der Millionär und Reality-TV-Star. Das Verfahren gegen ihn soll nun auch offiziell ad acta gelegt worden sein.