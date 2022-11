1974 gewinnt Roberta Flack mit "Killing Me Softly With His Song" ihren bereits zweiten Grammy. Heute ist die Sängerin 85 Jahre alt und leidet an der Nervenkrankheit ALS. Die macht ihr zwar das Singen unmöglich, zum Schweigen bringt sie ihre Erkrankung aber dennoch nicht.

Roberta Flack leidet an der Nervenkrankheit ALS. Die Erkrankung habe es "unmöglich gemacht zu singen und nicht einfach gemacht zu sprechen", sagte ein Sprecher der Sängerin laut Medienberichten.

Amyotrophe Lateralsklerose ist eine schnell fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei sterben Nervenzellen, die für die Bewegung von Muskeln zuständig sind, schrittweise ab. An ALS litt etwa auch der 2018 verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking.

Kinderbuch in Planung

"Aber es braucht viel mehr als ALS, um diese Ikone zum Schweigen zu bringen", ließ Flacks Sprecher weiter verlauten. Sie plane, trotz der Erkrankung ihre musikalische Karriere und ihren kreativen Output fortzusetzen. Im nächsten Jahr will die Sängerin ein Kinderbuch veröffentlichen. Diese Woche feiert die Doku "Roberta" über ihr Leben ihre Premiere beim Dokumentarfilmfestival in New York.

Roberta Flack auf RTL+ Musik (Foto: IMAGO/Heritage Images) Entdecken Sie die Musik der Künstlerin jetzt auf RTL+ Musik.

Roberta Flack war die erste und bis heute einzige Interpretin, die zweimal hintereinander den Grammy für die beste Aufnahme gewann: 1973 für "The First Time I Ever Saw Your Face" und 1974 mit "Killing Me Softly with His Song". Insgesamt erhielt sie im Laufe ihrer Karriere 14 Grammy-Nominierungen.

Noch kurz zuvor hatten sich Flacks Platten nicht gut verkauft - bis Clint Eastwood "The First Time Ever I Saw Your Face" für den Soundtrack seines Regiedebüts "Sadistico" auswählte, in dem er selbst einen DJ bei einem kalifornischen Jazz-Radiosender spielt. Der Song wurde der größte Hit des Jahres 1972, hielt sich sechs Wochen in Folge auf Platz 1 und brachte Flack neben dem Grammy auch eine Goldene Schallplatte ein.

Gecovert von den Fugees

"Killing Me Softly With His Song" hielt sich 1973 fünf Wochen lang auf Platz 1 und war damit ebenfalls die erfolgreichste Single des Jahres. Der Song erschien auf dem gleichnamigen Album "Killing Me Softly", das zu Flacks meistverkauftem Album wurde und Doppelplatin erhielt. Die Fugees veröffentlichten auf ihrem Debütalbum 1996 ihre eigene Version des Songs, die sie "Killing Me Softly" nannten. Mit Lauryn Hill als Sängerin wurde diese Version zu einem internationalen Hit und erreichte in den USA die Spitze der Billboard Hot 100.

2016 erlitt Roberta Flack, übrigens eine studierte Musikpädagogin, einen Schlaganfall. Zwei Jahre später gab sie bekannt, nicht mehr live aufzutreten.