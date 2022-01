"Be My Baby" machte sie berühmt

"Be My Baby" machte sie berühmt Ronettes-Frontfrau Ronnie Spector ist tot

Mit Titeln wie "Be My Baby" oder "Baby, I Love You" werden die Ronettes in den 60er Jahren zu Stars, sie sind die einzige Girlgroup, die mit den Beatles auf Tour gehen. Für Leadsängerin Ronnie Spector folgt der Bandkarriere eine Horror-Ehe mir Produzent Phil Spector. Jetzt erliegt sie einem Krebsleiden.

Ronnie Spector, die Sängerin der US-Rock-'n'-Roll-Gruppe Ronettes, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. "Unser geliebter Engel auf Erden, Ronnie, ist heute nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich von dieser Welt gegangen", hieß es in einer Erklärung der Familie. Die Ronettes lieferten in ihrer Blütezeit Anfang der 1960er Jahre eine Reihe von Hits, darunter das beliebte "Be My Baby".

Geboren als Veronica Greenfield am 10. August 1943 in New York, war Spector die Tochter einer Mutter mit afroamerikanischen und Cherokee-Wurzeln und eines irisch-amerikanischen Vaters. Zusammen mit ihrer Schwester Estelle Bennett und ihrer Cousine Nedra Talley gründete sie die Musikgruppe Ronettes, die mit ihren gefühlvollen Liedern über junge Liebe in New York bekannt wurde.

Zusammen mit den Supremes gehörten die Ronettes zu den bedeutendsten Musikgruppen der damaligen Zeit und waren die einzige Girlgroup, die mit den Beatles auf Tournee ging. 1963 wurden sie vom damals legendären Produzenten Phil Spector unter Vertrag genommen, den Ronnie 1968 heiratete. Die Ronettes lösten sich 1967 nach einer Europatournee auf. Nach der Auflösung setzte Spector ihre Solokarriere fort. 2007 wurde das Trio in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

1974 ließ sich Ronnie von Phil Spector scheiden. In ihrer Autobiografie beschrieb die Sängerin die jahrelangen schrecklichen Misshandlungen durch ihren Ex-Mann. 2009 kam Phil Spector wegen Mordes ins Gefängnis. Ronnie Spector sang später weiter, auf ihrem letzten Album "English Heart" coverte sie 2016 Britische Songs der 60er Jahre. "Nichts begeistert mich mehr, als auf der Bühne zu stehen, Spaß zu haben, zu flirten und den Jungs zuzuzwinkern", sagte sie 2017 dem Magazin People.

In der Erklärung der Familie hieß es, dass Ronnie insgesamt "von Liebe und Dankbarkeit erfüllt" gewesen sei. "Ronnie lebte ihr Leben mit einem Augenzwinkern, einer spritzigen Einstellung, einem beißenden Sinn für Humor und einem Lächeln im Gesicht", hieß es. "Ihr fröhlicher Sound, ihre verspielte Art und ihre magische Präsenz werden in allen weiterleben, die sie kannten, hörten oder sahen."