Über 20 Jahre Altersunterschied: Rosie O'Donnell verlobt sich mit Freundin

Trotz Fernbeziehung und großem Altersunterschieds ist Polizistin Elizabeth Rooney die große Liebe von Rosie O'Donnell - und das nun auch offiziell. Mit einem funkelnden Verlobungsring hält die Schauspielerin um die Hand ihrer 33-jährigen Freundin an.

Rosie O'Donnell hat sich mit Freundin Elizabeth Rooney verlobt. Das gab O'Donnell auf einer Veranstaltung zum 15. Jubiläum ihrer Organisation "Rosie's Theater Kids" in New York bekannt, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Mehr als 20 Jahre trennen die 56-jährige Schauspielerin und ihre Verlobte. Seit November 2017 sind die beiden offiziell zusammen. Rooney, die als Polizistin bei der Reitstaffel arbeitet, zeigte auf ihrem Instagram-Account ihre Hand mit einem Funkelnden Ring. Das Foto kommentierte sie mit einem "YES" (JA) sowie einem Herz- und Ringsymbol.

Mit der Hochzeit würden sie sich aber noch etwas Zeit lassen, wie O'Donnell dem Magazin sagte: "Das wird erst in ferner Zukunft geschehen." Die beiden hätten entschieden, dass es so am besten für sie wäre.

Ihre Freundin sei eine "wunderbare Frau", erzählte O'Donnell weiter: "Sie lebt in Boston und ich lebe hier in New York." Elizabeth sei ihr sehr ähnlich, aber auch eine eigenständige Person: "Sie liebt, was sie tut."

Der Altersunterschied scheint in ihrer Beziehung auch keine Rolle zu spielen. Ihre Partnerin sei eine "ziemlich unglaubliche junge Frau", schwärmte O'Donnell: "Ich sage ihr ständig, dass ich zu alt für sie bin, aber das scheint sie nicht zu interessieren."

Quelle: n-tv.de