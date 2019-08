Das kann sich sehen lassen: Salma Hayek liegt am Strand und lässt sich da nicht etwa die Sonne auf den Bauch strahlen, sondern selbigen mit Wasser spülen. Ob die Frisur danach noch sitzt? Egal! Die Schauspielerin lässt sich genüsslich nass machen.

Mal ein bisschen die Füße in die Brandung halten oder eben gleich ganz hinein hopsen. Das tut man schon mal, wenn man sich am Strand aufhält. Salma Hayek genießt das Meer auf etwas unkonventionellere Art und Weise. Die Schauspielerin legt sich offenbar lieber im Badeanzug ans Wasser und wartet ab, bis die Wellen an ihrem Körper brechen.

Auf Instagram veröffentlichte Hayek gleich eine ganze Reihe von Fotos, die sie in fliederfarbener Bademode auf dem Rücken im Sand liegend zeigen. Wasser umspielt ihren Körper, dann ihr Gesicht, bis schließlich der gesamte Kopf in schäumendes Nass getaucht ist.

"Manchmal musst du dich ergeben"

"Manchmal musst du dich ergeben und das Wasser dich bewegen und umarmen lassen", schreibt Hayek auf Englisch und Spanisch zu der Fotoserie. Na, wem's gefällt.

Überhaupt weiß sie dieser Tage mit ungewöhnlichen Badeerlebnissen aufzuwarten. Jüngst teilte sie Videos von einer Begegnung mit Pferden mitten im Meer. Hayek steht bis zur Brust im Wasser, während sie im Hintergrund tatsächlich von mehreren Reitern passiert wird.

Hayek ist nicht nur für ihre Filmrollen bekannt. Die 52-Jährige trat zuletzt immer wieder auch als Aktivistin in Erscheinung. Als die Vorwürfe gegen Filmproduzent Harvey Weinstein öffentlich wurden, veröffentlichte sie in der Zeitung "The New York Times" einen Artikel, in dem sie enthüllte, dass auch sie von Weinstein belästigt worden war. "Seit über 25 Jahren setze ich mich für Frauen ein", erzählte Hayek vor wenigen Wochen der amerikanischen Zeitschrift "InStyle". "Lange war es nicht populär, sich in dem Bereich zu engagieren. Aber die Situation für Frauen in Hollywood hat sich seitdem deutlich verändert."

Hayek ist mit dem französischen Milliardär Francois-Henri Pinault verheiratet. Die beiden haben eine Tochter, die elfjährige Valentina.