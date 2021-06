Sarah Engels und ihr Ehemann Julian erwarten ein Kind und Alessio bekommt endlich ein Geschwisterchen. Ein großes Geheimnis war bisher das Geschlecht des ungeborenen Babys - jetzt hat das Paar auf Instagram das Geheimnis gelüftet.

Sarah Engels und ihr neuer Ehemann Julian Engels (zuvor Büscher) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun hat das Paar freudig via Instagram verkündet, welches Geschlecht das Geschwisterchen von Alessio haben wird. "Es ist ein Mädchen", steht sowohl im Kommentarbereich als auch auf einem herzförmigen, rosa Luftballon geschrieben, den die beiden auf einem Foto in die Kamera recken. Die Prominenz freut sich mit dem Paar Weiter schreibt Sarah Engels: "Mama, Papa und dein großer Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel."

Prominente Glückwünsche finden sich in den Kommentaren zuhauf, so etwa von Frauke Ludowig, Riccardo Simonetti, Jenny Frankhauser oder der ebenfalls schwangeren Yeliz Koc. Letztere ist sich dabei sicher: "Sie wird genau so schön wie du." Sarah und Julian Engels hatten sich im November des vergangenen Jahres verlobt, bereits im Mai dieses Jahres läuteten überraschend die Hochzeitsglocken.

Der Fußballer nahm daraufhin den Nachnamen seiner Ehefrau an. Anfang Juni gab der Star dann bekannt, ein zweites Kind zu erwarten. Die 28-Jährige hat bereits Sohn Alessio, der aus einer vorangegangenen Ehe mit dem Sänger Pietro Lombardi stammt.