"Wir genießen die Zeit so extrem. Wir kuscheln ganz viel", schreibt Sarah Engels.

Die Geburt liegt wenige Tage zurück, da veröffentlicht Sarah Engels ein Foto mit ihrer kleinen Tochter im Arm. Auf dem Doppelbild ist die Influencerin acht Stunden vor und acht Stunden nach der Entbindung zu sehen. Ihr Ehemann kommentiert stolz darunter.

Sarah Engels teilt auf Instagram stolz das erste gemeinsame Foto mit ihrer neugeborenen Tochter Solea Liana. In Form einer Collage präsentiert die zweifache Mutter gleichzeitig ihren After-Baby-Body - und das nur kurz nach der Geburt. "Acht Stunden davor - acht Stunden danach", schreibt die 29-Jährige zu den beiden Fotos. Links ist sie noch mit deutlicher Babykugel zu sehen, rechts hält Engels bereits ihr Neugeborenes behutsam im Arm.

"Das größte Wunder auf Erden", so die Sängerin. Sie und Ehemann Julian würden derzeit im Familienglück schweben, wie sie in mehreren Instagram-Storys erklärt: "Wir genießen die Zeit so extrem. Wir kuscheln ganz viel. Wir sind einfach absolut verliebt."

Der frischgebackene Vater hinterlässt in den Kommentaren ebenfalls ein paar liebevolle Worte: "Und ganz viel Kraft einer wunderschönen Kämpferin und einer kleinen hell leuchtenden Sonne dazwischen. Ich liebe euch für immer."

Der Fußballer und die Influencerin sind seit Dezember 2019 ein Paar. Im November 2020 haben sie sich verlobt. Im Mai dieses Jahres folgte die Hochzeit, bei der der 28-Jährige den Namen von Sarah annahm. Für die beiden ist Solea Liana das erste gemeinsame Kind. Mit Pietro Lombardi hat Sarah schon einen Sohn - Alessio ist im Sommer sechs Jahre alt geworden. Er lerne seine Schwester am Sonntag kennen, verrät Engels weiter. Dann dürften die drei das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Im Juni hatte Sarah Engels ihre Schwangerschaft über die sozialen Medien bekannt gegeben. Sie zeigte ein Hochzeitsvideo und schrieb von einem "ganz besonderen Geheimnis in meinem Bauch". Als ihre Tochter am 2. Dezember schließlich zur Welt kam, verkündete sie ihre Geburt auf Instagram mit den Worten: "Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz."