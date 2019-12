Wolfgang Winkler in seiner Rolle als Günter Hoffmann in "Rentnercops".

Seinen großen Durchbruch hatte er als Kommissar Schneider in der Serie "Polizeiruf 110": Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist laut Medienberichten gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Der deutsche Schauspieler Wolfgang Winkler ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien mit Verweis auf einen Eintrag bei Facebook, der von Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters in Hall, stammen soll. "Mein Kollege und Freund Wolfgang Winkler ist gestorben! Ich habe es gerade während der Vorstellung DreiGroschenOper erfahren und bin sehr bestürzt und bewegt!", heißt es in dem Eintrag.

Bekannt war Winkler aus der Krimireihe "Polizeiruf 110", in der er bis zum Jahr 2013 als Hauptkommissar Herbert Schneider an der Seite von Jaecki Schwarz in Halle (Saale) und Umgebung ermittelte. Zuletzt war er in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" zu sehen, in der Rolle des aus dem Ruhestand zurückgekehrten Kommissars Günter Hoffmann.