Er war einer der ganz großen Stars der Branche. Über Jahrzehnte feierte Roger Whittaker Erfolge als Schlagersänger. Nun ist er gestorben. Seine größte Fan-Gemeinde hatte er wohl in Deutschland. "Die Deutschen und ich lieben Schlager." Ein besonderer Fan wohnte im Weißen Haus.

Schlagerstar Roger Whittaker ist tot. Der Sänger wurde 87 Jahre alt. Er starb bereits am 13. September, wie der Musikkonzern Sony Music Deutschland mitteilt. "Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Roger Whittakers bekannt", hieß es in einer Mitteilung seiner Familie, die das Plattenlabel verbreitete. Er sei friedlich und im Kreise seiner Familie gestorben. "Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen berührt mit seiner Musik und wird in unserer Erinnerung für immer fortleben." Whittaker veröffentlichte allein in Deutschland 26 Alben. Zu seinen größten Hits hierzulande gehörte der Schlager "Albany".

Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Whittaker schlug Anfang der 1960er Jahre eine Laufbahn als Musiker ein. Richtig Fahrt nahm die Karriere des studierten Zoologen, Meeresbiologen und Biochemikers aber erst Ende des Jahrzehnts auf.

Bereits 1962 erschien Whittakers erste Single "The Charge of the Light Brigade". 1967 stieg seine Single "If I Were a Rich Man" hoch in die Charts - und hatte auf der Rückseite noch ein Glanzstück. Der von ihm komponierte "Mexican Whistler", in dem Whittaker die Instrumente als Kunstpfeifer ohne Gesang begleitete, wurde über die Jahre zu einem seiner Evergreens. Mit seiner Schallplatte "This is Roger Whittaker" und der 1969 veröffentlichten Single "Durham Town" gelang Whittaker dann auch international der Durchbruch. Sein berühmtester Fan war der frühere US-Präsident George H. W. Bush, der ihn zu sich einlud und auf dessen Goldener Hochzeit Whittaker sang.

Ein zum Sprichwort gewordener Liedtitel

Zu seinen größten Hits gehörten unter anderem auch "The Last Farewell". Nachdem es dieser Song 1975 über Umwege ins amerikanische Radio und die US-Top-20 geschafft hatte, wurde er auch in Europa ein Riesenerfolg. In Großbritannien landete er auf Platz 2 der Hitparade, direkt hinter Rod Stewarts "Sailing". Später nahm sogar Elvis Presley "The Last Farewell" auf. "River Lady" wurde 1976 sein erster Top-Ten-Hit in Deutschland, gefolgt von "Albany" und dann "Abschied ist ein scharfes Schwert", ein zum Sprichwort gewordener Liedtitel, sowie später "Eloisa".

Seine treueste Fangemeinde hatte Whittaker in Deutschland. "Ein Schlager ist eine speziell deutsche Art, Musik zu machen", sagte Whittaker vor einigen Jahren in "Planet Interview". "Die Deutschen und ich lieben Schlager." Viele Songs nahm er deshalb mithilfe von Lautschrift in deutscher Sprache auf, wobei er mit den Umlauten zu kämpfen hatte. Das Sprechen lernte er nie richtig. "Das schlimmste deutsche Wort ist Zärtlichkeit", scherzte er 2012 im "BamS"-Interview. "Also rein phonetisch natürlich."

Liebeserklärung bei Silbereisen

Häufig war der britische Sänger mit der sanften Baritonstimme in der ZDF-"Hitparade" und in anderen TV-Unterhaltungsshows zu Gast. Mit Beginn der 80er hatte er seinen Stil auf den deutschen Schlager ausgerichtet. So sang er 1986: "Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Chichi brauch ich heute, Chérie!" Im Nachhinein entwickelte der Song als Partyhit einen gewissen Kultstatus.

Seit dem Jahr 2013 zog sich der Sänger, der mit seiner Frau Natalie in Südfrankreich lebte, fast völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem gab es immer wieder Gerüchte um seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand. 2021 meldete er sich bei den Betreibern einer deutschen Fanseite auf der Onlineplattform Facebook und ließ ausrichten, dass es ihm und seiner Frau Natalie "sehr gut" gehe und anderslautende Berichte Unfug seien.

Roger und Natalie waren fast 60 Jahre lang ein Paar, die beiden hatten fünf Kinder und elf Enkel. Bei einem Auftritt zu seinem 75. Geburtstag 2011 machte Whittaker ihr bei Florian Silbereisen auf der Bühne eine musikalische Liebeserklärung. "Du bist immer noch schön - und ich noch immer verliebt", sang Whittaker. Das Gesicht seiner erkennbar berührten Frau verriet, dass diese Zeilen jenseits des Schlagerkitschs ihre Bedeutung hatten.