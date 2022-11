Nun ist offiziell, worüber lange Zeit spekuliert wurde. Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hat keine Zukunft. Man sei einander weiter herzlich verbunden, teilen sie mit. Für den 46-Jährigen ist es bereits das dritte Ehe-Aus.

Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack haben ihre Trennung bekanntgegeben. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele", schrieben beide in einem gemeinsamen Instagram-Post. Nach unzähligen "Spekulationen" in der letzten Zeit wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der beiden Schlagerstars weiter.

Zu einem Pärchenbild in Schwarz-Weiß schreiben die beiden weiter: "Wenn einer sagen kann 'In guten wie in schlechten Zeiten' dann wir." Sie hätten eine "wunderschöne und verrückte Zeit" gehabt, "haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen". Sie seien getrennt und doch zusammen, "Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg." Der 46 Jahre alte Mross und 30-jährige Woitschack baten darum, von weiteren Spekulationen abzusehen, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Das Paar hatte im Juni 2020 live im TV - in der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" geheiratet. Rund sieben Monate zuvor hatte er ihr in einer anderen Schlagersendung einen Antrag gemacht. Beide Sendungen wurden von Florian Silbereisen moderiert, der auch als Trauzeuge fungierte.

Seit 2005 moderiert der Trompeter und Sänger Mross die Schlagershow "Immer wieder sonntags". In dieser Sendung lernten er und Woitschack sich auch kennen. Die Musikshow erreicht immer wieder ein Millionenpublikum.

Für den 46-Jährigen scheitert damit bereits die dritte Ehe. Von 2006 bis 2012 war er mit der Schlagersängerin Stefanie Hertel verheiratet. Die beiden galten lange Zeit als Traumpaar der Szene. Beide haben eine gemeinsame Tochter. Von 2013 bis 2016 war Mross dann erneut verheiratet. Das Paar bekam drei Kinder.