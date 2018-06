Unterhaltung

Erfolgsgeheimnis von Klaus Meine: Scorpions: Haben Baby-Boom ausgelöst

50 Jahre Karriere liegen hinter der Rock-Band Scorpions. Derzeit touren die 70-Jährigen wieder durch verschiedene Länder. Sänger Klaus Meine verrät nun sein Rezept für eine gute Rockballade, die Herzen höher schlagen lässt.

Klaus Meine hat ein ganz einfaches Rezept für eine gute Rockballade: "Zuerst braucht man ein melodisches Thema und dann einen unaufhaltsamen Refrain", sagte der 70-jährige Sänger der Band Scorpions. Derzeit touren die Scorpions durch verschiedene Länder, im vergangenen Jahr veröffentlichten sie die Hit-Kompilation "Born to Touch Your Feelings". Hinter ihnen liegen fast 50 Jahre Karriere, mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und jede Menge Emotionen.

"Rockballaden sind Teil unserer DNA, aber das war nie etwas Kalkuliertes", sagte Meine. Die Scorpions hätten sich einfach durch Rock-Giganten wie Led Zeppelin, Deep Purple oder The Who inspirieren lassen. Dabei schufen Meine und seine Band Hymnen wie "Wind of Change", "Still Loving You" oder "Send me an Angel", mit denen sie seit den 1980ern Kassen zum Klingeln bringen und Herzen höher schlagen lassen.

"Ich habe 'Still Loving You' tausend Mal singen müssen, aber für das Publikum, das kommt, um uns zu sehen, ist es vielleicht das erste Mal", erzählte der Scorpions-Sänger. "Wenn ich es also gut singe, geht ihnen das direkt ins Herz." Und schmunzelnd fügte er hinzu: "Anscheinend haben wir nach der Veröffentlichung von 'Still Loving You' 1984 einen kleinen Baby-Boom in Frankreich ausgelöst."

Die Idee für den Hit sei ihm damals bei einem Spaziergang gekommen. "Der Schnee fiel, es war... romantisch", erinnerte sich das Gründungsmitglied der deutschen Band aus Hannover. "Da ist der Text von ganz allein gekommen." Endlich habe er die richtigen Worte für eine Melodie gefunden, die sein Gitarrist Rudolf Schenker bereits fünf Jahre zuvor komponiert hatte. Ganz ohne Liebe sei das Wunder aber dann doch nicht vonstattengegangen: "Ich muss zugeben: Bei mir Zuhause erwartete mich bereits meine Liebste..."

Quelle: n-tv.de