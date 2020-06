Drei Frauen werfen US-Schauspieler Danny Masterson vor, sie vergewaltigt zu haben. Nun geht der Fall vor Gericht. Dem aus der Serie "Die wilden Siebziger" bekannten 44-Jährigen droht eine lange Haftstrafe.

Der US-Schauspieler Danny Masterson ("Die wilden Siebziger") ist in Los Angeles wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft führt in der Anklage drei angebliche Übergriffe gegen verschiedene Frauen auf. Die Vorfälle sollen sich in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Die Frauen waren damals 23 bis 28 Jahre alt. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem Schauspieler 45 Jahre bis lebenslängliche Haft.

Masterson sei am Mittwoch festgenommen und gegen Zahlung einer Millionen-Kaution wenig später freigelassen worden, berichtete der "Hollywood Reporter". Der 44 Jahre alte Schauspieler ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Das Paar hat eine sechsjährige Tochter.

Nachdem die Vorwürfe sexueller Übergriffe 2017 bekannt wurden, hatte die Polizei ermittelt. Der Streamingdienst Netflix kündigte damals die Zusammenarbeit mit Masterson an der Streamingserie "The Ranch" auf. Der Schauspieler war mit der Comedyserie "Die wilden Siebziger" bekannt geworden, wo er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte. Masterson wies damals die Vorwürfe entschieden zurück und beklagte ein Klima der Hexenjagd.

Mastersons Anwalt gibt sich zuversichtlich

Die Staatsanwaltschaft wies zudem darauf hin, dass sie Masterson in zwei weiteren Untersuchungen wegen sexueller Nötigung nicht angeklagt hatte. Im einen Fall wegen unzureichender Beweise und im anderen wegen einer Verjährungsfrist für das angebliche Verbrechen. Mastersons Anwalt soll die Unschuld seines Mandanten versichert haben. "Wir sind zuversichtlich, dass er entlastet wird, wenn alle Beweise endlich ans Licht kommen und Zeugen die Möglichkeit haben, auszusagen", wird Tom Mesereau im "Hollywood Reporter" zitiert.

"Natürlich sind Herr Masterson und seine Frau vollkommen geschockt, wenn man bedenkt, dass diese fast 20 Jahre alten Anschuldigungen plötzlich zu einer Anklage führen. Andererseits sind sie und ihre Familie beruhigt, weil sie wissen, dass am Ende die Wahrheit ans Licht kommen wird", so der Rechtsbeistand weiter. Die Menschen, die Herrn Masterson kennen würden, würden seinen Charakter kennen und wissen, dass die Anschuldigungen falsch seien.