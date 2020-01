Mit Leib und Seele Arzt? Fans von "Grey's Anatomy" würden für die medizinische Berufung von Serienurgestein Dr. Karev die Hände ins Feuer legen. Doch vielleicht ist es klug zu gehen, solange es noch Zeit ist. Schließlich ist Richard Chambers seit 15 Jahren dabei. Und wird demnächst 50.

Mit diesem Abschied hat wohl niemand gerechnet: Die beliebte Ärzteserie "Grey's Anatomy" verliert ein Urgestein der ersten Stunde. Schauspieler Justin Chambers, der seit der ersten Staffel als Dr. Alex Karev zu sehen war, steigt in der aktuellen 16. Staffel aus. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, ist die letzte Folge des 49-jährigen in den USA bereits ausgestrahlt worden.

Hängt den OP-Kittel an den Nagel: Richard Chambers in Los Angeles. (Foto: imago/Independent Photo Agency)

"Es gibt keinen guten Zeitpunkt, um sich von einer Show und einer Figur zu verabschieden, die so viel von meinem Leben in den letzten 15 Jahren definiert haben", zitiert "Deadline" aus einem Statement von Chambers. Seit einiger Zeit hoffe er jedoch, mehr Abwechslung in seine Rollen und seinen Karriereweg bringen zu können. "Da ich dieses Jahr 50 Jahre alt werde und mit meiner bemerkenswerten, unterstützenden Frau und fünf wunderbaren Kindern gesegnet bin, ist jetzt diese Zeit gekommen", so der Schauspieler weiter.

Chambers bedankt sich bei den Verantwortlichen des US-Senders ABC, bei dem "Grey's Anatomy" ausgestrahlt wird, Serienschöpferin Shonda Rhimes sowie Ellen Pompeo alias Dr. Meredith Grey, Chandra Wilson alias Dr. Miranda Bailey und James Pickens alias Dr. Richard Webber, die wie er seit Staffel eins dabei sind. Sein weiterer Dank gilt "dem Rest des wundervollen Casts und der Crew und natürlich den Fans für diese außergewöhnliche Zeit".

Nach Folge 350 ist Schluss

Laut "Deadline" ist die letzte Episode mit Dr. Alex Karev in den USA bereits über die Bildschirme geflimmert. Chambers war in seiner Rolle zuletzt im November 2019 zu sehen, in der 350. Folge. Darin verlässt er Seattle, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Ob er noch einmal auftauchen wird, ist bisher unklar.

Justin Chambers hatte als Dr. Alex Karev seinen ersten Auftritt in der Pilotfolge der Serie, die 2005 ausgestrahlt wurde. Sein Spezialgebiet war die Kinderchirurgie. Er war der beste Freund von Meredith Grey (Ellen Pompeo). In Staffel 14 heiratete er Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington). Ob auch sie die Serie verlassen wird oder wie sich Alex' Ausstieg auf ihre Ehe auswirken wird, ist noch nicht bekannt.