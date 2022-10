Model Shermine Shahrivar wird in Teheran geboren, ehe sie als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland kommt. Den Protesten im Iran gilt aber dennoch ihre uneingeschränkte Solidarität. Das macht sie nun mit einem eindrücklichen Zeichen deutlich.

Rund um den Medienpreis "Bambi" entstand vor 21 Jahren die Charity-Veranstaltung "Tribute to Bambi". Gewidmet ist sie notleidenden Kindern, die erkrankt, seelisch verletzt oder wirtschaftlich benachteiligt sind. Model Shermine Shahrivar hat die Bühne des Events, in dessen Mittelpunkt in diesem Jahr die Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine standen, diesmal jedoch noch für eine andere Botschaft genutzt.

Auch Minu Barati (l.) gesellte sich zu Shahrivar auf den roten Teppich. (Foto: picture alliance/dpa)

So erschien die 39-Jährige zu der Gala in einem trägerlosen schwarzen Kleid. Auf ihr Dekolleté und ihre Arme hatte sie sich mit einem roten Stift mehrere Schriftzüge gemalt. So prangten auf ihren Armen die Worte "Freiheit" und "Freedom". Über ihrer Brust wiederum war "Azadi" zu lesen, der persische Ausdruck für Freiheit.

Zu Shahrivar gesellte sich auf dem roten Teppich unter anderem auch die Filmproduzentin und Drehbuchautorin Minu Barati. Die Ehefrau von Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer ist die Tochter eines iranischen Oppositionspolitikers. Gemeinsam hielten die beiden Frauen auch ein Schild mit dem Slogan "Free Iran" ("Freier Iran") in die Kamera.

Französinnen schneiden sich die Haare ab

Mit der Aktion machte Shahrivar ihre Unterstützung der aktuellen Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran deutlich. Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor drei Wochen gehen in dem Land vor allem Frauen auf die Straße, um sich gegen ihre Unterdrückung zu wehren.

Auch andere Stars haben bereits ihre Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran zum Ausdruck gebracht. So schnitten sich in Frankreich mehr als 50 Schauspielerinnen und weitere Prominente als Zeichen der Unterstützung die Haare ab. Zu ihnen gehörten etwa Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert und Jane Birkin.

Shermine Shahrivar wurde im November 1982 in Teheran geboren. Bereits als Einjährige kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland, wo sie in Aachen aufwuchs. Bekanntheit erlangte sie in erster Linie als Model und Schönheitskönigin. Zudem versuchte sie sich als Moderatorin und Schauspielerin und war in TV-Shows wie "Promi Shopping Queen" und "Deutschland tanzt" zu sehen.