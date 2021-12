So beschenkt Sarah Engels ihre Mama

"Ist das dein Ernst?" So beschenkt Sarah Engels ihre Mama

Während die meisten Menschen in Deutschland ihre Geschenke erst heute Abend auswickeln, ist die Mama von Sängerin Sarah Engels schon gestern an der Reihe. Allerdings traut sie zuerst ihren Augen nicht, als sie das Präsent der Tochter sieht.

Sarah Engels hat ihre Mutter schon vor dem Fest reich beschenkt. Einen Tag vor Heiligabend bereitete die Sängerin ihrer Mama Sonja eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung - und ließ auch ihre Follower auf Instagram an deren Reaktion teilhaben.

In ihrer Story schilderte sie, dass ihre Mutter schon seit langer Zeit ein in die Jahre gekommenes Auto fahre. "So ein richtig altes Schätzchen", scherzte Engels, während sie sich zusammen mit Ehemann Julian und ihren Kindern Alessio und Solea auf den Weg zu Mama Sonja machte. Aus diesem Grund haben sie und Julian ein neues Auto für Sonja gekauft. "Sie weiß von noch überhaupt gar nichts", freute sich die Sängerin.

Mutter Sonja ist fassungslos

Um ihre Mutter aus dem Haus zu locken, überlegte sich Engels eine besondere Strategie, wie die 29-Jährige stolz verriet: "Wir werden sie so ein bisschen veräppeln. Und jeder, der meine Mama kennt, weiß, meine Mama hat sehr viel italienisches Temperament und das wollen wir heute so ein bisschen ausreizen." Unter dem Vorwand, dass sie ihr beim Tragen von Geschenken helfen sollte, rief Sarah Engels ihre Mutter zur Hilfe.

Die zeigte sich erst einmal wenig erfreut. "Ist das dein Ernst, Sarah? Ich bin am Putzen", sagte Sonja empört. Als sie ihrer Tochter dann doch zur Hilfe eilte, traute sie ihren Augen nicht. Ein blaues, blitzendes Auto fuhr auf sie zu und Tochter Sarah Engels erklärte, dass es sich dabei um das neue Gefährt der Mutter handelte. Mama Sonja entfuhr anschließend nur: "Laber doch nicht. Sarah, hör auf, mich zu verarschen. Ich habe echt keine Zeit!"

Erst nach ein paar Augenblicken realisierte die Italienerin, dass es sich bei dem Wagen tatsächlich um das Weihnachtsgeschenk ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns handelte. Freudestrahlend setzte sie sich in ihr neues Auto und zeigte sich überglücklich über die gelungene Überraschung. "Meine Mama hat es einfach sowas von verdient", schrieb Sarah Engels zu den süßen Videos auf Instagram. "Und ich freue mich so, sie so glücklich zu sehen!"