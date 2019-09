Alle reden gerade über ihren Mann, doch ein Blick auf Mila Kunis lohnt ebenfalls. Die Schauspielerin bringt sich nicht mit alten Bettgeschichten ins Gespräch, sondern mit einem völlig neuen Haar-Styling.

Ganz und gar unfreiwillig ist Mila Kunis dieser Tage in den Schlagzeilen - jedenfalls indirekt. Ihr Mann Ashton Kutcher wird von dessen Ex-Frau Demi Moore schwer belastet. Er soll sie betrogen und schlecht behandelt haben. Doch während der noch überlegt, wie er sich wehren soll, hat Kunis nicht viel Zeit, sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen. Sie dreht gerade vermutlich einen neuen Film. Anders jedenfalls ist ihre optische Radikalveränderung nicht zu erklären. Gerade noch demonstrierte sie mit Kutcher gemeinsam traute Einheit in brünett, doch schon wenig später hat sich Kunis optisch gewaltig verändert.

Seit ihrem Durchbruch mit der Sitcom "Die wilden Siebziger" kennt man Kunis mit braunen, mittellangen Haaren und Kulleraugen. Die Kulleraugen besitzt sie weiterhin. Jedoch trägt die 36-Jährige die Haare derzeit wasserstoffblond. Und nicht nur das: Die Spitzen sind türkis gefärbt.

Paparazzi haben Kunis im neuen Look abgelichtet. Zunächst hatte sie noch versucht, die Haare nach dem Friseurbesuch zu verstecken. Auf Fotos ist sie mit einem großen schwarzen Kapuzenpullover zu sehen, den sie tief ins Gesicht gezogen hat. Wenig später erwischten sie die Fotografen dann aber mit Baseball-Cap - und unter der ist die neue Frisur bestens zu erkennen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass es sich bei Kunis neuem Look nur um eine Typveränderung auf Zeit handelt. Jedenfalls lenken die hellen Haare vorerst von den Skandalen ab, die Demi Moore derzeit heraufbeschwört. Nicht nur Kunis und Kutcher sind betroffen. Moore behauptete auch, ihr ehemaliger Co-Star und "Two and a Half Men"-Darsteller Jon Cryer habe sein erstes Mal mit ihr erlebt, was dieser dementierte. Zudem verriet sie, sie habe ihren ersten Mann, den Musiker Freddy Moore, bereits in der Nacht vor der Eheschließung betrogen.