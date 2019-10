Okay, seit Anfang Oktober bewegt sich Sophia Thomalla nun auch schon auf die 40 zu. Doch abgesehen davon scheint sie derzeit keinen Grund zum Klagen zu haben. Nicht zuletzt wegen ihrer Beziehung mit Loris Karius, die sie sichtlich genießt. Da kann man doch mal nach Hochzeitsplänen fragen, oder?

Eigentlich ist der Sommer ja vorbei. Aber nicht so, wenn man auf Sophia Thomallas Instagram-Seite blickt. Hier scheint für die Berlinerin auch Ende Oktober noch die Sonne. Und nicht nur für sie.

So postete Thomalla mal wieder einen Schnappschuss mit ihrem aktuellen Lebensgefährten Loris Karius. Der Fußball-Torwart in Diensten von Besiktas Istanbul liegt mit Badehose und Sonnenbrille auf einer Liege. Sie schmiegt sich im Badeanzug an seinen Bauch. "Das einzig Gute am Sommer", schreibt Thomalla, die sich schon früher als Freundin kühlerer Jahreszeiten geoutet hat, zu dem Schmusefoto.

Hat Thomalla in dem 26-Jährigen womöglich einen dauerhaften Partner gefunden? Verlobungsgerüchte machen bereits die Runde, seit sie an ihrem rechten Ringfinger einen dicken Klunker präsentiert hat. Da wird man doch mal nachfragen dürfen ...

"Würde ich euch eh nicht sagen"

Gedacht, getan. Und so sprach ein RTL-Team Thomalla während einer Shop-Eröffnung in Frankfurt direkt darauf an. Doch die ließ sich nicht wirklich aus der Reserve locken. "Gar nichts hat es damit auf sich", erwiderte sie etwa auf die Frage, was der Ring zu bedeuten habe. Und Thomalla stellte klar: "Wenn ich heiraten sollte, Leute, dann würde ich es euch eh nicht sagen." Eine Hochzeit würde stattdessen "ganz klammheimlich" über die Bühne gehen. "Auf einmal heiße ich anders."

Aber wenigstens ließ sich Thomalla, die am 6. Oktober ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, noch einen knappen Kommentar zu ihrem Beziehungsstatus entlocken. "Alles Bombe", erwiderte sie auf die Frage, wie es um sie und Karius bestellt sei. Das Foto der beiden auf der Sonnenliege scheint das noch zu unterstreichen. Dann kann es für Herbst-Liebhaberin Thomalla jetzt ja eigentlich nur noch bombiger weitergehen.