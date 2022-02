Mit ihrer Offenbarung, an Brustkrebs erkrankt zu sein, sorgt Sonya Kraus für einen Schock. Nun wendet sie sich in einem Video an ihre Fans - mit zwei Botschaften: Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Und: Geht zur Vorsorge!

Alle kennen Sonya Kraus als stets gut gelaunte Moderatorin, etwa des früheren ProSieben-Formats "talk talk talk". Umso bestürzter reagieren viele auf ihre jetzige Erklärung, sie habe sich im September 2021 aufgrund eines hochaggressiven Tumors beide Brüste abnehmen lassen.

Nach einem entsprechenden Bericht im Magazin "Bunte" und einem Interview mit RTL wendet sich die 48-Jährige nun in einem rund dreiminütigen Video auf ihrer Instagram-Seite an ihre Fans. Darin gibt sie ihren besorgten Followerinnen und Followern Einblick in weitere Details ihrer Erkrankung und ihres bisherigen Heilungsverlaufs.

"Jetzt stecke ich mitten in der Chemo, zwischen den großen und den kleinen Chemos - und es geht mir fantastisch", versucht Kraus, die Gemüter zu beruhigen. "Ich habe sogar den Großteil meiner Haare behalten, dank einer Kühlkappe."

Sie will "ur-ur-uralt" werden

Ihre Leidensgeschichte nutzt Kraus nun für einen wichtigen Appell: "Ich möchte, dass du, dass ihr zur Vorsorge geht. Denn die Vorsorgeuntersuchung von vielleicht 20 Minuten hat mir das Leben gerettet."

Ihr Tumor sei in einem so frühen Stadium entdeckt worden, dass er noch keine Metastasen bilden konnte. "Deswegen stehen die Chancen exzellent, dass ich ur-ur-uralt werde." Die Chemotherapie mache sie hingegen "nur für mich, prophylaktisch".

Natürlich habe auch sie nach der Schockdiagnose "die Hosen gestrichen voll" gehabt, gibt Kraus zu. Umso wichtiger sei es ihr, den Menschen Hoffnung zu geben. "Ich will euch zeigen: Die Medizin hat solche Fortschritte gemacht". Daher ihr Aufruf: "Ab zum Arzt! Dieses halbe Stündchen kann auch dein Leben retten. Und das gilt nicht nur für die Ladys, sondern auch für die Jungs da draußen", erklärt sie und ergänzt: "Tut es für euch. Tut es für alle, die euch lieben."

Strip in Vox-Show

Ihren Appell untermauert Kraus mit ihrer Teilnahme an der Vox-Show "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs", in der sie neben weiteren Stars am 22. Februar um 20.15 Uhr die Hüllen fallen lassen wird (auch auf RTL+ abrufbar). "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!", lautet das Motto. Durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der Show hatte vor Kurzem auch Party-Sänger Mickie Krause überhaupt erst erfahren, an Blasenkrebs erkrankt zu sein.

Sonya Kraus rührt daher die Werbetrommel für die kommende Ausgabe mit ihr: "Man sieht sogar meine neuen Brüste!", scherzt sie. Von denen zeigt sich Kraus in ihrem Instagram-Video zudem hellauf begeistert: "Ich muss sagen: Hallo, Silikon! Das Ergebnis ist ... dufte! Sehr juvenil, die werden nie wieder hängen! Man muss immer das Augenmerk auf die positiven Dinge richten", lässt sie sich trotz allem nicht unterkriegen.