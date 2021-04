Sie weiß schon, wie es ihr im Lockdown, dem "Lockdown Light" oder gar dem "Brücken-Lockdown" nicht langweilig wird. Sophia Thomalla geht einfach ins Fitnessstudio, macht sexy Fotos oder moderiert mal eben. Oder sie legt sich halt eine neue Frisur zu.

Die Friseure haben gerade mal wieder auf - halleluja! Das hat sich womöglich auch Sophia Thomalla gedacht. Jedenfalls beglückt sie ihre rund 1,2 Millionen Instagram-Follower nun mit einer neuen Frisur.

Nun gut, der Schnitt an sich ist im Großen und Ganzen der Gleiche geblieben. Aber die Farbe! Die bisherige blonde Tönung ist einem brünetten Anstrich gewichen. "Back to nature" ("Zurück zur Natur"), kommentiert die 31-Jährige das zugehörige Beweisfoto und erntet dafür viele positive Kommentare.

Tja, Thomalla weiß halt einfach, wie sie ihre Fans bei Laune und bei der Stange hält. Auch während der Corona-Krise. Dass sie regelmäßig sexy Fotos von sich postet, gehört bei ihr ja schon regelrecht zum Standard. Doch auch über ihre Anstrengungen, während der Pandemie nicht außer Form zu geraten, hielt Thomalla ihre Follower zuletzt regelmäßig auf dem Laufenden. Das Model hat sich im Gegenteil zum Ziel gesetzt, im Lockdown ordentlich Muskelmasse aufzubauen.

Einsatz bei "Are You The One?"

Apropos Lockdown: Dass Sophia Thomalla eine glühende Verehrerin von Angela Merkel ist, ist kein Geheimnis. Ebenso ist bekannt, dass sie als CDU-Mitglied lieber Friedrich Merz als Armin Laschet im Amt des Parteivorsitzenden gesehen hätte.

Was Thomalla über Laschets Idee von einem "Brücken-Lockdown" denkt, wissen wir dagegen bisher nicht. Doch eines ist klar: Sollte er tatsächlich kommen, weiß sie ihre Zeit währenddessen ganz bestimmt sinnvoll zu nutzen.

Im Notfall geht sie halt einfach mal wieder moderieren. Schließlich war Thomalla eben erst für das Dating-Format "Are You The One?" im Einsatz, das bei TVNOW abrufbar ist. Nicht wundern, wenn sie dort jedoch noch mit ihrer alten Frisur zu sehen ist - die Show ist schon länger abgedreht.