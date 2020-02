Sorry, sie ist auch weiterhin vom Markt: Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla ist bekanntlich für so ziemlich jeden Spaß zu haben. Doch irgendwann reißt auch bei ihr anscheinend mal die Hutschnur. Meldungen, sie und ihr Freund Loris Karius hätten sich getrennt, bringen sie nun auf die Palme. Sie antwortet mit einer klaren Ansage.

Sophia Thomalla und Fußballtorwart Loris Karius sind getrennt! Ach, das wussten Sie noch gar nicht?! Nun ja, darüber wurde an sich auch nur in der türkischen Presse berichtet. Und zudem handelt es sich um eine Falschmeldung. Das hat Thomalla nun höchstpersönlich glasklar deutlich gemacht.

Thomalla postete auf ihrer Instagram-Seite ein Pärchen-Selfie mit Karius und ließ ihrer Wut über die Fake-News in ihrem Kommentar freien Lauf. "Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen daraufhin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden daraufhin Zitate, die niemals stattgefunden haben", zürnt Thomalla.

Und sie fährt fort: Ich mache den Mist jetzt 15 Jahre und habe schon viel gelesen, erlebt und überzogene, lächerliche Artikel gehören mehr zu meiner alltäglichen Routine als mancher Leute ihr Morgenkaffee. Aber einfach irgendwas erfinden? Da werde selbst ich stutzig."

"Ich lerne nicht aus"

Mancher Sportjournalist sei "manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily Soap", findet die 30-Jährige. "Dabei dachte ich, wir sind mit einigen wöchentlichen Wurschtblättern genug bestraft, aber auch ich lerne nicht aus."

Mit Blick auf das angebliche Party-Verhalten ihres Freundes ergänzt sie schließlich süffisant: "Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen."

Thomalla machte ihre Beziehung zu Karius im Januar 2019 öffentlich. Der 26-Jährige steht noch bis Ende der Saison bei Besiktas Istanbul zwischen den Pfosten, auf Leih-Basis des FC Liverpool. Dann endet das Leihgeschäft. Das Paar lebt gemeinsam in Istanbul.