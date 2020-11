Den Mund-Nasen-Schutz hat Sophia Thomalla in dieser Situation vergessen. Dafür bringt sie eine andere Kopfbedeckung ins Spiel. So demonstriert sie uns mal wieder eindrucksvoll, dass sie weiß, wie der Hase läuft - auch wenn es um die Wahlen in den USA geht.

Wofür Sophia Thomalla nicht alles Expertin ist! Für Altersvorsorge zum Beispiel. Das jedenfalls legt die Werbung für eine sogenannte "Volks-Rente" nahe, für die die 31-Jährige seit einiger Zeit als Aushängeschild fungiert.

Doch auch sonst weiß Thomalla natürlich, wo der Hase im Pfeffer liegt. Dann zum Beispiel, wenn es darum geht, die Vorfreude auf ihren Kalender für das Jahr 2021 anzuheizen. So postete Thomalla bei Instagram nun ein Foto daraus, das sie im schwarzen Latex-Body zeigt. Dazu trägt sie nicht nur passende Handschuhe, sondern auch eine Kopfbedeckung der ganz besonderen Art, bei der "Playboy"-Gründer Hugh Hefner ganz bestimmt vor Entzücken in seinem Grab rotiert.

Thomalla hat sich ein paar spitze Hasenohren angelegt. In ihrem Kommentar zu dem Foto zieht sie dem ausklingenden Jahr dann auch gleich mal die Löffel lang. "Noch paar Termine und dann kann 2020 mich mal kreuzweise. Ich bin schon in Feiertagsstimmung und freue mich auf 2021!", erklärt sie.

"Deine Party ist vorbei"

Damit dürfte sie ebenso wenig alleine sein wie mit ihrer Freude über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA. Diese bringt sie mit einem weiteren Post zum Ausdruck, bei dem wir sie inmitten einer Menschenmenge sehen. An ihr zieht eine Person in einem Donald-Trump-Kostüm vorbei.

"Hey Donald, deine Party ist vorbei", merkt Thomalla zu dem Schnappschuss an. So richtig glauben kann sie es womöglich noch nicht, wie ihr verdutzter Gesichtsausdruck auf dem Foto nahelegt. Doch auch damit ist sie ja nicht komplett allein auf weiter Flur. Im Weißen Haus gibt es doch zumindest noch einen weiteren Mann, der noch immer nicht ganz begriffen hat, dass es sich für ihn ausgefeiert hat. Doch auch für ihn gilt: Noch ein paar Termine und dann ist er schon bald - wie 2020 - Geschichte.