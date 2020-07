Sophia Thomalla hat offenbar zugenommen. In ihrem neuesten Beitrag bei Instagram zeigt und schreibt die Schauspielerin selbst, dass sie in den vergangenen etwa neun Monaten fast zehn Kilo zugelegt habe. Sie erklärt spöttisch: "Alles ohne Hipster-Açaí-Bowls, Schnösel-Low-Carb-Kochbücher, Nahrungsergänzungsmittel, geschmacklose Green Smoothies, überteuerte Influencer-Nussriegel und nervige selbstgebackene Bananenbrote." Ob man einen Unterschied sehen könne, sei egal, sie spüre diesen aber.

Was ihr bei der Gewichtszunahme geholfen habe, sei fast täglich mit "Hauptstadttrainer" Erik Jäger zu trainieren. In der Vergangenheit hatte es immer wieder negative und besorgte Kommentare der Fans zu Thomallas Gewicht gegeben. Die meisten ihrer Follower reagieren nun positiv. "Super. Endlich mal normal und gesund", schreibt eine Userin. "Oh doch, man sieht einen Unterschied - und es steht dir fabelhaft! Mach weiter so", eine weitere.